Le match entre les Eagles et les Islanders annulé

Le match prévu cet après-midi entre les Eagles et les Islanders a été annulé.

Ce matin, quelques joueurs des Eagles avaient des symptômes s’apparentant à la grippe et ainsi, de façon préventive, la LHJMQ a annulé la partie.

Dans le contexte actuel et considérant les protocoles de la LHJMQ en vigueur, les joueurs et entraîneurs devront passer un test de dépistage de la COVID-19 et demeurer en isolement préventif avant de retourner à leurs activités régulières.