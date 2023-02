Le match du 1er mars 2023 entre Moncton et Rimouski reporté

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé le report de la partie de mercredi soir prévue entre les Wildcats de Moncton et l’Océanic de Rimouski. La Ville de Rimouski et l’Océanic ont annoncé plus tôt aujourd’hui que le Colisée Financière Sun Life sera fermé pour une durée indéterminée. La partie entre les Wildcats et l’Océanic a donc été remise au mercredi, 15 mars, à 19h HE.

Une mise à jour sera effectuée prochainement concernant les matchs à domicile de l’Océanic contre les Olympiques de Gatineau, prévus les 3 et 4 mars.