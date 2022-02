Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 se tiendra le 23 mars

La Ligue canadienne de hockey, en partenariat avec les Rangers de Kitchener et Kubota Canada Ltd, a annoncé aujourd’hui que le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, qui avait été reporté plus tôt cette saison, aura lieu le mercredi 23 mars au Kitchener Memorial Auditorium à 20 h (HE).

« Nous sommes très heureux de pouvoir remettre ce match au calendrier 2022 de la LCH », a déclaré Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey. « Il est très important que cet événement offre l’occasion à nos meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de mettre en valeur leurs habiletés devant les dépisteurs de la LNH et nos partisans passionnés à Kitchener ».

Avec une majorité de billets déjà vendus et en prévision de la possibilité d’accueillir une foule au maximum de la capacité de l’aréna, les partisans sont invités à acheter leurs billets dès aujourd’hui, soit en ligne sur kwtickets.ca, par téléphone au 1-800-265-8977 ou au 519-578-1570, ou aux billetteries du centre au 101 Queen St. N. à Kitchener (du lundi au vendredi de 10 h à 16 h, le samedi de 10 h à 14 h par téléphone seulement, pour organiser des achats en personne pendant ces heures, envoyez un courriel à boxoffice@centreinthesquare.com) et le Kitchener Memorial Auditorium au 400, East Ave. à Kitchener (les jours de match de 16 h à 20 h ou appelez le 519-741-2699 pour organiser des achats en personne pendant les heures d’ouverture des autres jours de la semaine).

Les billets numériques montrant la date originale de l’événement seront automatiquement mis à jour. Les billets imprimés seront honorés à la date de remise de l’événement.

« Kubota Canada Ltd. est absolument ravi que le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 soit reporté, puisqu’il s’agit d’une excellente occasion pour les partisans de voir à l’oeuvre des talents exceptionnels du hockey qui gagnent à être connus », a déclaré Steve Sweetnam, directeur du marketing chez Kubota Canada.

Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota met en vedette les meilleurs espoirs en vue du prochain Repêchage de la LNH issus de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue de l’Ouest qui croiseront le fer devant des centaines de dépisteurs de la LNH. Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 sera aussi diffusé à l’échelle nationale sur TSN et RDS.

« Nous sommes ravis d’avoir la possibilité d’accueillir le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 », a déclaré Joe Birch, directeur de l’exploitation et gouverneur des Rangers de Kitchener. « Ce sera un événement d’envergure pour les joueurs, la région de Waterloo et notre club de hockey. Nous sommes impatients d’accueillir tous les partisans de partout en Ontario à « l’Aud » le 23 mars ».

Le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 marque la 14e édition accueillie par un club de la Ligue de l’Ontario et une première visite de la compétition à Kitchener depuis 2003. En tout, c’est 24 joueurs de l’histoire des Rangers qui ont participé à cette rencontre des étoiles, plus récemment, le défenseur Donovan Sebrango y a participé en 2020 et avait ensuite été sélectionné au 63e rang par les Red Wings de Detroit au Repêchage de la LNH en 2020.

La plus récente présentation du Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota a eu lieu à Hamilton en janvier 2020, où l’Équipe Blanc a battu l’Équipe Rouge par la marque de 5-3. Tyson Foerster (Équipe Blanc/Colts de Barrie/Flyers de Philadelphia) et Jack Quinn (Équipe Rouge/67’s d’Ottawa/Sabres de Buffalo) ont été choisis joueurs du match. Au total, 37 des joueurs ayant participé au Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2020 ont ensuite été sélectionnés au Repêchage de la LNH 2020, mettant notamment en vedette le premier choix au total des Rangers de New York, Alexis Lafrenière.

Depuis sa réintroduction sous l’appellation de Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH en 1996, la compétition a su compter sur la présence de 15 joueurs qui ont éventuellement été réclamés au tout premier rang du Repêchage de la LNH, dont Alexis Lafrenière (2020), Nico Hischier (2017), Connor McDavid (2015), Aaron Ekblad (2014), Nathan MacKinnon (2013), Ryan Nugent-Hopkins (2011), Taylor Hall (2010), John Tavares (2009), Steven Stamkos (2008), Patrick Kane (2007), Marc-André Fleury (2003), Rick Nash (2002), Vincent Lecavalier (1998), Joe Thornton (1997) et Chris Phillips (1996).

Plus de détails sur le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022, y compris la composition des équipes et des personnels d’entraîneurs seront annoncés dans les prochaines semaines.