Le Ligue canadienne de hockey dévoile le calendrier de webdiffusion de ses matchs sur TSN.ca

La Ligue canadienne de hockey a dévoilé aujourd’hui le calendrier de webdiffusion de la LCH sur TSN pour la première moitié de la saison régulière 2022-2023, alors que des matchs seront disponibles sur TSN.ca et sur l’application TSN.

Présentant les activités des trois ligues de la LCH, le calendrier de webdiffusion de la LCH sur TSN proposera un match par semaine pour un total de 14 rencontres jusqu’à la fin de décembre, accessible en webdiffusion sur TSN.ca et sur l’application TSN App. Avant chaque diffusion, les partisans pourront aussi se rendre sur liguecanadiennedehockey.ca pour des avant-matchs complets présentant les joueurs à surveiller en plus de pouvoir suivre la couverture en direct des matchs sur les médias sociaux grâce au mot-clic #CHLonTSN.

En tout, le calendrier de webdiffusion compte cinq matchs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue de l’Ouest, et quatre de la Ligue de l’Ontario pour la première moitié de la saison 2022-2023.

En tant que partenaire officiel de diffusion de la LCH, TSN diffuse chaque année une sélection de matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires en plus de tous les événements nationaux de la LCH, dont le Match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH Kubota et la Coupe Memorial présentée par Kia.

L’horaire complet de diffusion des matchs de la LCH sur TSN sera annoncé à une date ultérieure.

Calendrier de diffusion des matchs de la LCH sur TSN

Jeudi 13 octobre – Islanders de Charlottetown vs Eagles du Cap-Breton – 19 h (HA)

Jeudi 3 novembre – Drakkar de Baie-Comeau vs Mooseheads de Halifax – 19 h (HA)

Dimanche 27 novembre – Mooseheads de Halifax vs Wildcats de Moncton – 18 h (HA)

Vendredi 16 décembre – Titan d’Acadie-Bathurst vs Wildcats de Moncton – 19 h (HA)

Heures des matchs sujets à changement