Le joueur vedette de la LCH – 5 questions à James Malatesta des Remparts

Les partisans des Remparts de Québec risquent d’être particulièrement intéressés par l’édition 2021 du Repêchage de la Ligue nationale de hockey.

C’est que l’attaquant James Malatesta, qui en est à sa deuxième année avec les Remparts, risque fort d’être réclamé tôt le jour du repêchage. Il pourrait aussi devenir le second Rempart seulement en cinq ans à être sélectionné par une équipe de la LNH.

Malatesta figure parmi les 113 joueurs de la Ligue canadienne de hockey à surveiller en prévision de la prochaine séance de sélection, selon une liste publiée par la Centrale de dépistage de la LNH. Son nom y apparaît grâce à une excellente première saison, au cours de laquelle l’athlète originaire de Kirkland, au Québec, a terminé deuxième au sein de son équipe avec une récolte de 45 points. Sa production de 23 buts lui a aussi permis de se hisser au deuxième rang chez les recrues à travers la ligue.

Malatesta espère poursuivre sur sa lancée offensive au cours de la prochaine saison. Il a partagé ses objectifs pour la campagne 2020-2021 et plus encore dans la dernière édition des Beaux dimanches de la LCH, présentée par WINMAR.

Quelle évaluation fais-tu de ta première saison et quels sont tes objectifs pour cette saison?

J’ai trouvé que j’avais connu une très bonne saison l’an dernier. J’ai produit et je veux faire la même chose cette année. Je souhaite faire encore mieux que ce que j’ai accompli l’année dernière.

Comment te prépares-tu pour le Repêchage de la LNH et comment trouves-tu cela de partager ton expérience avec d’autres coéquipiers qui y sont admissibles?

Je crois que nous nous poussons chaque entraînement et chaque match. À l’entraînement, nous essayons de prendre de bonnes habitudes et de les reproduire dans les matchs. Tout ce que je veux, c’est de travailler vraiment dur et de me donner une bonne possibilité d’être réclamé cette année.

Quelles parties de ton jeu es-tu le plus concentré à développer et comment travailles-tu pour y arriver?

La partie de mon jeu que je veux développer est ma couverture en zone défensive. C’était mon but l’an dernier et j’ai déjà vu une grande amélioration, notamment en visionnant des vidéos avec mes entraîneurs. Cette année, je veux améliorer cette phase de mon jeu encore davantage et devenir un joueur complet.

Comment est-ce de jouer sous les ordres d’une légende du hockey comme Patrick Roy et qu’as-tu appris le plus de lui?

C’est incroyable de jouer pour une légende comme Patrick Roy. Il a évolué dans la LNH, alors il sait ce que ça prend pour y arriver. Il sait ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, alors il transmet ses connaissances à ses joueurs et leur dit d’être professionnels. Quand vous arrivez à l’aréna, soyez professionnels, présentez-vous à l’heure et soyez prêts pour la tâche qui vous est confiée.

Sur quel joueur de la LNH bases-tu ton jeu et quels aspects de son jeu vois-tu dans le tien?

Probablement sur celui d’un joueur comme Brad Marchand. Entre les coups de sifflet, il travaille très fort, il va dans les coins, il tire la rondelle, il sait où ses coéquipiers vont se placer et comme trouver les ouvertures, afin que les autres joueurs de son équipe sachent où il sera.