Le hockey pour vaincre le cancer : Mathieu Wener inspiré par ses proches

Le défenseur des Remparts de Québec, Mathieu Wener, vient d’une famille très unie. Au cours des dernières années, leur lien a été mis à l’épreuve, mais également renforci par une bataille contre le cancer.

Pendant ces moments difficiles, les Wener ont prouvé qu’ensemble, ils avaient ce qu’il fallait pour surmonter cette épreuve et trouver du positif dans une situation aussi difficile.

La mère de Wener a été traitée pour un cancer du sein et il est incroyablement reconnaissant qu’elle soit maintenant en rémission. Son grand-père paternel est décédé cet été après une dure bataille contre le cancer du pancréas, tandis que son grand-père maternel continue de se battre contre la maladie.

Alors qu’il continue à se remettre d’une blessure qui l’a tenu à l’écart du jeu depuis le début de la saison, Wener canalise leur force pour garder les choses en perspective lorsqu’il s’agit de surmonter ses propres défis quotidiens.

« Pour les victimes du cancer, il faut énormément de courage, une discipline hors du commun et un positivisme pour passer à travers de leur situation », explique Wener. « J’essaie de m’inspirer de ma mère et de mes deux grands-parents pour dédramatiser un peu les situations négatives qui arrivent dans ma vie. Je suis conscient que je suis très chanceux d’être en santé. »

La famille de Wener est là pour lui depuis le jour un. Le jeune homme de 17 ans est catégorique : sans eux, il ne serait pas là où il est aujourd’hui, à vivre son rêve de jouer dans la LHJMQ. C’est aussi un rêve devenu réalité pour son grand-père maternel, lui qui a pu voir son petit-fils porter l’uniforme de ses Remparts bien-aimés.

L’expérience est d’autant plus spéciale pour les deux hommes puisque le défenseur vit avec ses grands-parents à Québec pendant la saison. Lorsqu’il était plus jeune, le grand-père de Wener était détenteur de billets de saison des Remparts et l’emmenait aux matchs chaque fois qu’il était en visite en ville.

Aujourd’hui, ils se soutiennent mutuellement et, bien sûr, parlent constamment de hockey, habituellement lors d’une partie de cartes après la journée de Wener à l’aréna, l’une de leurs activités préférées. Le fait d’être si proche de son grand-père pendant son combat contre le cancer et d’être témoin de sa joie de vivre malgré la maladie a motivé Wener à se dépasser, mais aussi à apprécier le temps qu’il peut passer avec son plus grand partisan.

« Pour les personnes atteintes de cancer, c’est le combat de leur vie », a déclaré Wener. « On réalise l’’importance du temps passé avec vos proches. On se rend compte que le temps est limité. Les petits moments que l’on peut passer ensemble, on les apprécie mille fois plus qu’auparavant. »

Wener estime qu’il est nécessaire de parler de la lutte de sa famille contre le cancer pour sensibiliser les gens à l’importance de la détection précoce et des tests de dépistage. Il souligne également l’importance de mettre en lumière la remarquable bravoure des personnes qui luttent contre le cancer avec tout ce qu’elles ont.

« Pour l’avoir vécu de l’intérieur, je suis très conscient maintenant de ce que c’est de vivre une telle situation, de vivre les vraies émotions. Cela change une vie », a-t-il mentionné. « Le courage et la force de ces personnes pour s’en sortir et pour toujours voir le côté positif de la vie, malgré leur maladie, je trouve ça admirable. Je pense que ces personnes-là méritent qu’on en parle. »

Alors que les moments difficiles de la famille de Mathieu Wener continuent de lui servir d’inspiration durant son cheminement dans le hockey, il est parvenu à leur remonter le moral, leur a fourni quelqu’un sur qui s’appuyer et, surtout, il les a rendus très fiers à chaque étape de son parcours.