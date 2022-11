Le hockey pour vaincre le cancer : Lou-Félix Denis inspiré par la joie de vivre de son grand-père

Lou-Félix Denis dispute actuellement sa troisième saison dans la LHJMQ et deuxième avec les Cataractes de Shawinigan en tant que l’un des vétérans de la brigade défensive du club. Malgré qu’il a terminé sa deuxième campagne en soulevant la Coupe du Président, le jeune homme de 19 ans a vécu une saison 2021-2022 particulièrement difficile en raison du décès de son grand-père suite à une bataille contre le cancer du poumon.

Comme avec tous les autres obstacles auxquels il a été confronté au cours de sa vie, le grand-père de Denis a pris son diagnostic une journée à la fois. Il a continué de vivre sa vie du mieux qu’il le pouvait, ce qui a aidé les membres de sa famille à poursuivre leur quotidien tout en continuant de penser à lui.

« Quand on a appris que mon grand-père avait le cancer, je pense vraiment que cela a été dur pour tout le monde », explique Denis. « C’était quelqu’un qui était fort physiquement et on ne s’attendait pas à ce qu’il se fasse diagnostiquer un cancer, mais il l’a bien pris. Il était quand même assez âgé, donc il était très serein là-dedans et cela nous a aidés à l’accepter. »

C’est la joie de vivre de son grand-père qui a le plus inspiré Denis. Peu importe les difficultés ou les défis auxquels il était confronté, il trouvait toujours le moyen de voir le positif dans chaque situation et cherchait constamment des solutions.

Lou-Félix se souvient de la fois où il a eu un accident avec le quatre-roues de son grand-père. Heureusement, il n’a pas été blessé, mais le VTT était très endommagé et avait besoin de réparations importantes. Son grand-père lui a dit de ne pas s’inquiéter, car le plus important était qu’il aille bien. C’est cette même sérénité qui l’a aidé tout au long de son combat contre le cancer.

Le grand-père de Denis a choisi de ne pas recevoir de traitements pour son cancer afin de pouvoir vivre pleinement sa vie, jusqu’à la toute fin, tout en profitant des activités qu’il aimait le plus comme la chasse et la pêche. Il n’était pas le plus grand partisan de hockey, mais demandait toujours à son petit-fils comment ça se passait à l’aréna.

Suite à son décès, le hockey est devenu l’échappatoire de Lou-Félix. Le sport l’aidait à rester occupé et jouer était sa façon d’honorer la mémoire de son grand-père. Le hockey lui permettait de penser à autre chose, plutôt qu’à son deuil.

La plus grande leçon que Denis a tirée de la lutte contre le cancer de son grand-père est que l’on n’est jamais seul, surtout lorsqu’on fait face à de l’adversité.

« Oui, c’est une épreuve difficile, mais il y a toujours des points positifs à trouver », a déclaré Denis. « Il y a plein de monde autour de vous qui vont vous remonter le moral, vous aider à mieux guérir, et vous soutenir dans votre bataille. »

Il ne fait aucun doute que le grand-père de Denis a transmis beaucoup de sagesse à son petit-fils tout au long de sa jeune vie. Et il se trouve qu’il a gardé sa leçon la plus importante pour la fin.