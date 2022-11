Le hockey pour vaincre le cancer : L’inébranlable Julien Béland

Julien Béland est un gars solide comme le roc. À 19 ans, le joueur d’avant de l’Océanic de Rimouski a déjà traversé plusieurs épreuves, et chaque fois, il en est sorti plus fort.

À l’âge de 14 ans, il apprenait que son père Jacques était atteint d’un cancer du côlon.

« Ce fut très difficile. Mes parents n’étaient pas certains s’ils voulaient nous l’annoncer tout de suite », se rappelle-t-il. « Mon père a subi une greffe du rein et il est suivi par les médecins tous les mois pour s’assurer que tout va bien. C’est de cette façon qu’ils ont pu détecter la masse cancéreuse assez rapidement. Mais ce fut quand même difficile à accepter, parce que mon père a une santé fragile. »

Malgré le choc, les parents de Julien, Jacques et Isabelle Béland, sont toujours restés positifs.

« Ils se sont toujours concentrés sur leurs enfants. Mon père est toujours resté positif, malgré ce qu’il vivait. C’est ce qui me donnait encore plus de courage pour passer à travers et travailler fort dans toutes les sphères de ma vie. »

Julien Béland a également pu compter sur l’appui de son frère Tristan et de sa sœur Emma pour traverser cette épreuve. Et comme si leur situation n’était pas assez difficile, la petite famille apprend qu’Isabelle souffre d’un cancer du sein en 2021.

Le joueur originaire de Québec a appris la nouvelle lors d’une visite de ses parents à Rimouski, au mois d’octobre. Fort heureusement, la masse cancéreuse a été détectée très rapidement et une intervention chirurgicale a permis d’éliminer toutes les cellules cancéreuses.

Isabelle suivra, bien sûr, des traitements de chimiothérapie pour prévenir le retour éventuel des cellules malignes.

Même s’il a essuyé ces deux dures mises en échec, Julien Béland est demeuré droit comme un chêne.

« Ce ne fut pas plus facile à vivre, mais un peu plus rassurant. Ce qui a été le plus difficile, c’est que j’étais loin et que je ne pouvais pas aider ma mère. J’ai quand même essayé de rester le plus fort possible pour elle », admet-il.

Julien Béland tient aussi à souligner l’appui indéfectible de son entraîneur Serge Beausoleil dans cette épreuve.

« Il me donnait souvent la permission, quand on jouait à Québec, de retourner à la maison. Ça me permettait de pouvoir décrocher un peu du hockey et de passer du temps de qualité avec ma famille. »

Béland affirme que tous ces événements difficiles ont changé sa façon de voir les choses. Il souhaite notamment que tout le monde réalise les ravages causés par le cancer sur des milliers de familles.

« Ce qu’il y a de plus important présentement, c’est la recherche pour trouver des solutions pour vaincre cette maladie », mentionne-t-il. « Dès qu’on a une petite inquiétude, on doit en faire part à notre médecin. Parce que c’est en le découvrant le plus rapidement possible qu’on a les meilleures chances de guérir. »

Aujourd’hui, le hockeyeur se dit choyé de voir Jacques et Isabelle sur le chemin de la rémission.

« Mes parents sont des gens extrêmement positifs et ils ont toujours cru qu’ils allaient passer à travers. Ils sont restés forts et courageux. Je suis très fier d’eux! »