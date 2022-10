Le Hockey du vendredi soir de la LHJMQ débute ce soir sur RDS.ca

La Ligue de hockey junior majeur du Québec et son partenaire de diffusion national, RDS, ont annoncé aujourd’hui qu’une partie du circuit sera diffusée en ligne hebdomadairement sur le RDS.ca. Les webdiffusions gratuites du vendredi soir débutent ainsi ce soir, alors que les Tigres de Victoriaville se mesurent aux Olympiques de Gatineau au Centre Slush Puppie.

Cette initiative fait partie d’une stratégie pour rendre le hockey junior majeur plus accessible pour tous. La compagnie soeur de RDS, TSN, offre déjà une partie hebdomadaire de la LCH sur le TSN.ca et sur l’appli TSN.

_

Calendrier du Hockey du vendredi soir de la LHJMQ sur le RDS.ca (octobre à décembre)

21 oct. à 19h HE – Victoriaville à Gatineau

28 oct. à 19h HE – Rimouski à Drummondville

4 nov. à 19h HE – Shawinigan à Québec

11 nov. à 19h HE – Québec à Baie-Comeau

18 nov. à 19h30 HE – Shawinigan à Blainville-Boisbriand

25 nov. à 19h HE – Sherbrooke à Drummondville

2 déc. à 19h30 HE – Halifax à Chicoutimi

9 déc. à 19h HE – Val-d’Or à Québec

16 déc. à 19h HE – Victoriaville à Sherbrooke

30 déc. à 19h HE – Rouyn-Noranda à Val-d’Or