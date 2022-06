Le groupe d’officiels pour la Finale de la Coupe du Président 2022 dévoilé

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé plus tôt aujourd’hui la sélection des officiels qui travailleront dans le cadre de la ronde finale des séries la Coupe du Président 2022.

C’est une équipe composée d’officiels expérimentés, comptant notamment 266 années d’expérience combinées, soit 7721 matchs en saison régulière et 1460 matchs en séries éliminatoires, qui sera en charge de la finale.

Voici un bref résumé de la carrière LHJMQ des officiels retenus :

ARBITRES :

GOUIN Olivier #17

L’arbitre Olivier Gouin termine sa 10e saison au sein de la ligue et a officié à ce jour 274 matchs de saison régulière et 51 parties en séries éliminatoires. Il travaille lors de la ronde finale pour une sixième saison consécutive. Il a fait partie du groupe d’officiels de la Coupe Memorial de 2015 à Québec et de 2016 à Red Deer, AB, dont le match de la finale.

HOPKINS Jeff #24

L’arbitre Jeff Hopkins termine sa 19e saison au sein de la ligue et a officié à ce jour 574 matchs de saison régulière et 82 parties en séries éliminatoires. Il participe à sa troisième finale de la Coupe du Président

LABONTÉ Guillaume #17

L’arbitre Guillaume Labonté termine sa 12e saison à titre d’officiel. Il a été d’office dans plus de 337 matchs en saison régulière et 56 en séries éliminatoires. Il participe à sa quatrième finale de la Coupe du Président. Il a fait partie du groupe d’officiels de la Coupe Memorial de 2017 à Windsor, ONT.

LANGILLE Jonathan #12

L’arbitre Jonathan Langille compte maintenant 18 saisons à son actif et a travaillé dans plus de 571 matchs en saison régulière et 117 des séries éliminatoires. Il participe à sa huitième finale de la Coupe du Président. De plus, il a fait partie du groupe d’officiels de la Coupe Memorial de 2012, tenue à Shawinigan.

MAILLET Mario #21

L’arbitre Mario Maillet a été sur la patinoire pour plus de 588 matchs en saison régulière et 119 en séries éliminatoires de la LHJMQ. Il complète sa 19e saison au sein de la Ligue et il s’agit de sa neuvième finale de la Coupe du Président. Il a également arbitré le match de la finale de la Coupe Memorial de 2014 à London, ONT et de 2019 à Halifax.

MILLS Brad #21

L’arbitre Brad Mills compte quant à lui 25 saisons à son actif et a travaillé dans plus de 579 matchs en saison régulière et 99 de séries éliminatoires dans la LHJMQ. Il participe à sa septième finale de la Coupe du Président.

ST-JACQUES Pascal #3

L’arbitre Pascal St-Jacques compte 18 saisons à son actif durant lesquelles il a notamment officié plus de 752 matchs en saison régulière et 135 en séries éliminatoires. Il participe à sa sixième finale de la Coupe du Président.

SYLVAIN Jean-Philippe #4

L’arbitre Jean-Philippe Sylvain compte 17 saisons à son actif où il a notamment officié plus de 624 matchs en saison régulière et 112 en séries éliminatoires. Il participe à sa huitième finale de la Coupe du Président. Il a de plus fait partie du groupe d’officiels de la Coupe Memorial de 2013 à Saskatoon, SK.

JUGES DE LIGNES :

BOYCE Brett #78

Le juge de lignes Brett Boyce, qui a pris part à plus de 286 matchs en saison régulière et plus de 35 matchs des séries éliminatoires au sein de la ligue, complète sa 12e saison dans la LHJMQ. Il participe à sa première finale de la Coupe du Président.

BURCHELL Justin #49

Le juge de lignes Justin Burchell, qui a pris part à plus de 375 matchs en saison régulière et plus de 61 matchs des séries éliminatoires au sein de la ligue, complète sa 17e saison dans la LHJMQ. Il participe à sa cinquième finale de la Coupe du Président.

CHAPUT Maxime #88

Le juge de lignes Maxime Chaput termine sa 13e saison au sein de la LHJMQ et a été d’office à ce jour lors de 356 matchs de la saison régulière et 63 matchs en séries éliminatoires. Il travaille lors de la ronde finale pour une cinquième saison consécutive. Il a de plus fait partie du groupe d’officiels de la Coupe Memorial de 2019, à Halifax.

DESJARDINS Maxime #71

Le juge de lignes Maxime Desjardins complète sa 10e saison au sein de la Ligue, lui qui a déjà patrouillé les lignes pour 291 matchs en saison régulière et 38 matchs des séries éliminatoires. Il s’agit de sa première participation en finale de la Coupe du Président.

DOIRON Jay #55

Le juge de lignes Jay Doiron complète sa 23e saison au sein de la Ligue, lui qui a déjà patrouillé les lignes pour plus de 450 matchs en saison régulière et 132 matchs de séries éliminatoires. Il participe à sa dixième finale de la Coupe du Président. Il a de plus été invité à titre d’officiel lors de la Coupe Memorial de 2012 à Shawinigan, ainsi qu’en 2015 à Québec.

HICKS Matt #58

Le juge de lignes Matt Hicks, qui a notamment travaillé lors de 309 matchs en saison régulière et 51 matchs des séries éliminatoires dans le junior majeur, complète sa 11e saison au sein de la Ligue. Il participe à sa quatrième finale de la Coupe du Président.

LOSIER Sylvain #71

Le juge de lignes Sylvain Losier est sans doute l’officiel sénior du groupe. Il complète sa 29e saison au sein de la Ligue. Il a patrouillé les lignes pour plus de 922 matchs en saison régulière et 218 autres en séries éliminatoires. À ce jour, il a participé à plus de 16 finales de la Coupe du Président, sans compter six participations au tournoi de la Coupe Memorial.

MARTINEAU Benoit #84

Le juge de lignes Benoit Martineau complète actuellement sa 13e saison au sein de la Ligue, lui qui a officié lors de 433 matchs en saison régulière et de 91 parties de séries éliminatoires. Juge de lignes au niveau de la Ligue américaine de hockey, il participe à sa septième finale de la Coupe du Président. Il a aussi pris part au match de la finale de la Coupe Memorial de 2015, à Québec.