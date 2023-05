Le groupe d’officiels de la Finale du Trophée Gilles-Courteau 2023

La Ligue de hockey junior majeur du Québec tient à féliciter le groupe d’officiels sélectionné pour la série de championnat du Trophée Gilles-Courteau de 2023. Les huit arbitres et les huit juges de lignes forment une équipe talentueuse qui combine plus de 240 années d’expérience, incluant 5 149 parties de saison régulière et 870 parties de séries éliminatoires.

LES ARBITRES

Samuel BERNIER (#26) – À sa septième saison dans la LHJMQ, Bernier a déjà été d’office pour 214 parties de saison régulière et 20 parties en séries d’aprè-saison. Portant également les brassards orange dans la Ligue américaine de hockey, il en est à sa première finale dans le circuit.

Olivier GOUIN (#7) – Gouin vient de conclure sa 11e saison régulière, lui qui a déjà supervisé 300 parties en saison régulière et 61 en éliminatoires. Cette sélection marque sa septième participation à la série de championnat de la ligue. La vaste expérience de Gouin l’a amené à officier lors du tournoi de la Coupe Memorial de 2015 et de 2016, atteignant d’ailleurs la finale lors de l’édition à Red Deer.

Jesse GOUR (#19) – Il s’agit d’une première finale de la LHJMQ pour Gour, qui vient de terminer sa septième saison comme officiel dans le circuit. Il a pris part à 167 parties de saison régulière et à 18 confrontations en séries éliminatoires jusqu’à présent en carrière.

Guillaume LABONTÉ (#17) – À sa 13e année comme officiel dans la LHJMQ, Labonté fait sa septième apparition dans la série de championnat du circuit. Dans sa longue carrière, il a été d’office dans 376 parties de saison ainsi que 62 matchs en éliminatoires, en plus d’avoir fait partie du groupe d’officiels qui a arbitré lors du tournoi de la Coupe Memorial de 2017 tenu à Windsor, en Ontario.

Jonathan LANGILLE (#12) – Avec 19 saisons derrière la cravate à titre d’officiel de la LHJMQ, Langille compile des chiffres impressionnants alors qu’il a officié 603 parties en saison régulière et 123 rencontres en séries. Cette année marque sa neuvième présence dans la finale du circuit. Langille a également fait partie du groupe d’arbitres lors du tournoi de la Coupe Memorial de 2012 qui était présenté à Shawinigan.

Mario MAILLET (#21) – Maillet amène un bagage d’expérience important à sa dixième présence dans la finale de championnat de la LHJMQ. Avec 610 parties en saison régulière et 126 confrontations de séries à son nom, celui qui est actif comme officiel dans le circuit depuis 20 ans a aussi été sélectionné pour les éditions de la Coupe Memorial de 2014, 2019 et 2022.

Brad MILLS (#21) – Mills est l’arbitre avec le plus d’expérience du groupe, lui qui agit comme arbitre dans la LHJMQ depuis une période de 27 ans. Il a notamment officié 610 parties en saison, 106 en séries, en plus de participer à huit finales de championnat de la LHJMQ. L’officiel des Maritimes a également fait partie du groupe d’arbitres lors de la Coupe Memorial de 2022, présentée à Saint John.

Simon TARTRE (#37) – Il s’agit d’une deuxième participation à la finale de la LHJMQ pour Tartre, lui qui porte le chandail rayé depuis 12 ans dans la LHJMQ. Il a une expérience de 380 parties en saison régulière, en plus avoir été d’office lors de 49 parties de séries éliminatoires.

JUGES DE LIGNE

Nicolas BOIVIN (#5) – Fraîchement revenu du Championnat mondial M18, Boivin se joint à la finale de championnat pour la deuxième fois en carrière. Après sept ans dans la LHJMQ, il a officié 184 parties de saison régulière et 37 rencontres éliminatoires. Boivin patrouille également les lignes dans la Ligue américaine de hockey.

Justin BURCHELL (#49) – Burchell est de retour pour une sixième fois en 18 ans sur la plus grande scène de la Ligue. Il a notamment travaillé lors de 393 parties de saison régulière et 70 confrontations de séries éliminatoires. Il a été sélectionné pour les deux dernières éditions de la Coupe Memorial, soit celle d’Halifax en 2019 et de Saint John en 2022.

Maxime CHAPUT (#88) – Chaput vient de conclure sa 14e saison dans l’équipe d’officiels du circuit, lui qui a été sur les lignes lors de 390 matchs de saison et 72 parties d’après-saison. Cette participation à la finale de la LHJMQ est la sixième consécutive pour le juge de ligne, lui qui a également été l’un des officiels sélectionnés lors de la Coupe Memorial de 2019 tenue à Halifax.

Maxime DESJARDINS (#70) – En 11 saisons de carrière dans la LHJMQ, Desjardins a patrouillé les lignes à 328 reprises en saison régulière et à 46 occasions en séries éliminatoires. Le juge de lignes participe à sa deuxième finale en carrière cette saison.

Jay DOIRON (#55) – Avec ses 24 saisons au sein du groupe d’officiels de la ligue, Doiron amène son lot d’expérience lors de la finale. Après avoir travaillé lors de 478 parties de saison et 141 matchs en éliminatoires, le juge de ligne participe à sa 11e finale du circuit. Doiron avait également été sélectionné pour participer aux prestigieux événements de la Coupe Memorial de 2012 (Shawinigan), de 2015 (Québec) et de 2022 (Saint John).

Matt HICKS (#58) – Hicks, qui vient de compléter sa 12e saison au sein de la LHJMQ, fait sa cinquième apparition dans la série de championnat. Le vétéran a notamment été d’office pour 339 parties de saison régulière et 58 parties de séries éliminatoires jusqu’à aujourd’hui.

Sylvain LOSIER (#71) – Losier est sans aucun doute le doyen du groupe, lui qui compte maintenant 30 saisons d’expérience dans le circuit. Fort d’une carrière exceptionnelle de 958 parties en saison régulière et de 228 confrontations éliminatoires, le juge de lignes a été sélectionné à 17 reprises pour officier lors de la Finale de la LHJMQ et lors de sept tournois de la Coupe Memorial.

Philippe PILON (#57) – Pilon, qui porte le chandail rayé de la LHJMQ depuis huit saisons maintenant, a pris part à 219 rencontres de saison régulière et 33 parties d’après-saison. De plus, le juge de lignes est actif dans la East Coast Hockey League. Il s’agit de la deuxième participation de Pilon en Finale de la LHJMQ.

La LHJMQ souhaite exprimer la plus grande confiance envers le groupe d’officiels sélectionné pour la série de championnat du Trophée Gilles-Courteau. Leur expertise et leur dévouement afin d’offrir des rencontres justes et équitables assureront une finale excitante et mémorable pour tous.