Le Drakkar autorisé à revenir au jeu

Jeudi dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé que deux joueurs du Drakkar de Baie-Comeau ont reçu un test positif à la COVID-19. Or, après l’enquête épidémiologique et des analyses approfondies réalisées par les autorités de la Santé publique régionale, les deux tests positifs ont été infirmés. Par conséquent, l’équipe est donc autorisée à revenir au jeu.

« À la suite de l’investigation, une analyse rigoureuse et prudente de la situation a été effectuée et aucune intervention supplémentaire de la santé publique n’est requise », a mentionné la Santé publique de la Côte-Nord dans une lettre adressée à l’organisation du Drakkar.

L’isolation obligatoire est donc levée pour tous les joueurs, membres du personnel et famille de pension. Ils sont autorisés à reprendre leurs activités régulières. Ainsi, le Drakkar pourra rejoindre le Phœnix de Sherbrooke et les Saguenéens de Chicoutimi dans l’environnement protégé pour deux parties mercredi et jeudi prochain.

283 Baie-Comeau Chicoutimi 2021-03-24 19:00 677 Baie-Comeau Sherbrooke 2021-03-25 18:00

« C’est évidemment une situation malheureuse pour l’organisation du Drakkar de Baie-Comeau ainsi que leurs familles de pension », a mentionné l’Assistant du commissaire, Martin Lavallée. « Cependant, notre protocole COVID-19 est très strict et rigoureux et nous préférons avoir une approche préventive plutôt que de mettre à risque nos joueurs, notre personnel et nos familles de pension. Nous devions être absolument certains qu’il n’y avait aucun risque avant de permettre au Drakkar d’intégrer l’environnement protégé de Sherbrooke ».