Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 24

Chez les professionnels ou dans les salles de cinéma, la LHJMQ continue d’être à l’avant-plan des nouvelles, et ce malgré la pause forcée par le coronavirus.

_

Beaudin chez les grands

Tout au long de sa carrière LHJMQ, le potentiel de Nicolas Beaudin a continuellement progressé au cours des quatre saisons où il patrouillait la ligne bleue des Voltigeurs de Drummondville. Son travail acharné a été récompensé la semaine dernière lorsqu’il a été rappelé par les Blackhawks de Chicago, l’équipe qui en avait fait son choix de première ronde (27e au total) lors du Repêchage de la LNH de 2018.

#NHLFirsts

Congrats to @NicBeaudin92 and Brandon Hagel for playing in their first NHL game! #Blackhawks pic.twitter.com/fLPKg3Y33K

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) March 12, 2020