Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 22

Des équipes et des joueurs visent le sommet dans la plus récente édition du Compte-Rendu LHJMQ.

Voler haut à nouveau

Avant cette semaine, la dernière fois que le Phoenix de Sherbrooke s’était retrouvé perché au sommet du Classement Top 10 Kia de la LCH, la nouvelle décennie venait tout juste de débuter. Grâce à 15 victoires à ses 16 derniers matchs, incluant une séquence active de neuf victoires consécutives, le Phoenix se retrouve à nouveau au sommet de la liste. Le club est présentement en voie de connaître une remarquable campagne de 112 points.

Nine straight wins, a @QMJHL Central Division title, and a new number one ranking the latest highlights in a special @PhoenixSherbroo season.

Une douzaine et plus

Deux autres formations qui se sont retrouvées plus souvent qu’autrement dans le Top 10 de la LCH cette saison s’affrontaient jeudi soir dans le cadre d’une rencontre très attendue à Chicoutimi. Par le temps que la poussière était retombée, l’équipe visiteuse des Wildcats de Moncton, classée troisième au pays cette semaine, avait remporté son duel 4-2 contre les Saguenéens, l’équipe de septième place dans le classement national. Les Wildcats signaient ainsi un 13e gain de suite, à un seul du record de franchise.

Avoir un effet sur et hors glace

Le gardien des Islanders Matthew Welsh est bien connu dans la communauté de Charlottetown. Des collectes de sang, de la lecture pour les jeunes et même d’importantes victoires, il n’y a pas grand-chose que le vétéran gardien de but n’a pas procuré aux partisans tant sur la patinoire qu’à l’extérieur de celle-ci. Une autre expérience mémorable attend Welsh ce week-end alors qu’il se retrouve à moins de 50 minutes du record de la LHJMQ pour le plus de minutes jouées en carrière par un gardien. Ce record appartient, pour le moment, à un ancien gardien de la même franchise, Ryan Mior, qui était entre les poteaux du Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard et des Olympiques de Gatineau de 2003-2008.

When you look at the QMJHL record books, you might just find Matthew Welsh's name there a few times 👑

For all the times Welsh has been there for our community, it's our turn to be there for them on Friday night as he sets a major QMJHL record!

🎟️ | https://t.co/oHS8g0JPJ3 pic.twitter.com/SB2lfl6iVi

— Charlottetown Islanders (@IslandersHKY) February 27, 2020