Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 21

Avec la « deuxième saison » qui approche rapidement dans la LHJMQ, les grandes nouvelles de la ligue continuent de se propager.

Duel épique à Moncton

Mercredi soir, c’est devant une salle comble que l’équipe locale des Wildcats de Moncton se mesurait à l’Océanic de Rimouski dans un duel opposant deux clubs qui avaient combiné 21 victoires consécutives entre eux avant la rencontre. Les Wildcats sont revenus de l’arrière pour obtenir un 10e gain de suite grâce à un but en prolongation de Jakob Pelletier. La victoire de 3-2 des Wildcats a mis un terme à l’impressionnante séquence de 12 victoires consécutives de l’Océanic.

Records fracassés dans les Maritimes

Avec une performance de trois passes contre le Titan d’Acadie-Bathurst lundi après-midi, William Villeneuve a établi un nouveau record de franchise pour le plus de points en une saison par un défenseur. Rendant le tout encore plus plaisant pour Villeneuve, mis à part du fait que son accomplissement survient à seulement sa deuxième saison dans la ligue, est le fait qu’il a été félicité par un tweet de l’ancien détenteur de la marque, Nathan Beaulieu.

Congrats @WilliamVillene9 on breaking my @SJSeaDogs scoring record by a Dman in a single season. Wish you and the Dogs continued success 👊🏼👊🏼

— Nate Beaulieu (@natebeaulieu) February 18, 2020