Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 20

De nouveaux entraîneurs, des joueurs en ascension et des équipes qui passent à l’histoire. C’est une autre semaine de gros noms au cœur de grosses nouvelles dans la LHJMQ!

Les Cataractes brassent les affaires

Les partisans de la LHJMQ ont débuté la semaine avec d’importantes nouvelles en provenance de Shawinigan. Lundi, les Cataractes ont annoncé l’embauche de Gordie Dwyer et de Darren Rumble en tant qu’entraîneur-chef et entraîneur adjoint, respectivement. Dwyer, qui remplace Daniel Renaud derrière le banc, a passé quatre ans comme joueur dans la LHJMQ entre 1994-1998. Il a aussi guidé la franchise des Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard/Islanders de Charlottetown pendant quatre saisons, permettant à son club de remporter sa première série éliminatoire en 11 ans en 2015.

L’impressionnante feuille de route de Rumble inclut cinq saisons et demie avec les Wildcats de Moncton pendant lesquelles il a obtenu 205 victoires en saison et en séries. Il prendra la place de l’ancien adjoint des Cataractes, Adrien Plavsic.

Sokolov monte en fusée

Alexis Lafrenière a eu le dernier mot sur l’attaquant du Cap-Breton Egor Sokolov lorsque le capitaine de Rimouski a aidé Équipe Canada à revenir de l’arrière contre la Russie afin de remporter l’or au Mondial Junior de 2020. Maintenant, Sokolov cherche à prendre sa revanche alors que la couse au meilleur pointeur du circuit se réchauffe. Au moment d’écrire ces lignes, l’écart entre les deux joueurs étoiles était de huit points; 89 à 81 en faveur de Lafrenière. Par contre, depuis que les deux sont revenus du tournoi, Sokolov a un avantage de 30-19 au niveau des points cumulés. Si Sokolov devait surpasser Lafrenière au cours du dernier mois de la campagne, il deviendrait seulement le troisième européen dans l’histoire de la ligue à terminer la saison au sommet des pointeurs.

Hey, @oceanicrimouski. 1-2, Sokolov’s coming for you.

3-4, You’re going to get floored.

5-6, Grab your sticks.

7-8, Keep your head on straight.

9-10, Egor scores again. #RussianMachineNeverBreaks #GoEaglesGo🦅 pic.twitter.com/fcQkAKSkH3 — Cape Breton Eagles (@CBEHockey) February 10, 2020

Grosse soirée au Centre Bell

Alors que les Canadiens de Montréal accueillaient les Coyotes de l’Arizona lundi soir, ils ont partagé la vedette avec plusieurs des meilleurs espoirs du Repêchage LNH de 2020, prévu pour les 26-27 juin prochain au Centre Bell. Les cinq meilleurs espoirs de la LHJMQ étaient sur place pour assister au match et recevoir une ronde d’applaudissements de la foule. Se rendant à Montréal étaient Lafrenière, Dawson Mercer (Chicoutimi), Justin Barron (Halifax), Hendrix Lapierre (Chicoutimi) et Jérémie Poirier (Saint John).

Les partisans de Montréal ont aussi eu la chance de féliciter les médaillés d’or du Mondial Junior de la LHJMQ puisque Lafrenière et Mercer étaient aussi accompagnés par leurs coéquipiers d’Équipe Canada Raphaël Lavoie (Chicoutimi), Jared McIsaac (Moncton) et Olivier Rodrigue (Moncton).

Les 5 meilleurs espoirs de la #LHJMQ en vue du #RepêchageLNH de 2020, ainsi que les médaillés d’or du dernier #MondialJunior, ont rencontré les médias en plus d’être présentés à la foule durant la rencontre des @CanadiensMTL d’hier! 📸 GALERIE COMPLÈTE : https://t.co/5p0jSWBNrF pic.twitter.com/DVY9ZNVQbI — LHJMQ (@LHJMQ) February 11, 2020

Simoneau: un leader sur et hors glace

Le capitaine des Voltigeurs Xavier Simoneau a déjà mené son club vers une saison qui a surpassé les attentes de plusieurs observateurs. En dehors de la patinoire, son leadership est tout aussi présent. Grâce à l’initiative « Les amis à Simi », le vétéran de trois saisons invite des jeunes qui font face à des situations difficiles ou qui ont eu un impact positif à la maison, à l’école ou dans leur communauté à venir passer une soirée mémorable au Centre Marcel Dionne. Le programme est un franc succès – tellement que tous les matchs sont complets d’ici la fin de la saison!

La tradition se poursuit à Québec

Depuis 1960, une des traditions hivernales de la « Vieille Capitale » est la tenue de son Tournoi International Pee-Wee. Entamant maintenant sa sixième décennie, l’événement est le plus grandiose de sa catégorie et a mis de l’avant plusieurs dizaines de milliers de joueurs, incluant plus de 1200 qui ont atteints la LNH (ou anciennement l’AHM). Ce nombre comprend certains des plus grands noms à avoir passé par la LHJMQ tels que Guy Lafleur, Mario Lemieux, Patrick Roy et Vincent Lecavalier.

Le 61e Tournoi international pee-wee de Québec prend son envol https://t.co/Hq0QIuRYCP pic.twitter.com/8lYbDNSAbE — Le Soleil (@cyblesoleil) February 12, 2020

Le Drakkar frappe les 700

Lorsque le défenseur de Baie-Comeau Keenan MacIsaac a fait bouger les cordages en prolongation mercredi dernier, il a passé à l’histoire. La victoire de 3-2 sur les Voltigeurs était la 700e de l’histoire de la franchise du Drakkar. Depuis qu’il est entré dans la ligue en 1997, le club a obtenu 12 saisons de 30 victoires ou plus, a mis la main sur le Trophée Jean-Rougeau comme meilleure équipe en saison régulière à deux reprises (2003 et 2014) et s’est rendu jusqu’en Finale de la Coupe du Président deux fois de suite en 2013 et 2014.

Les bonnes choses viennent en paires [trios]

Xavier Bourgeault des Cataractes s’y connaît en lumières rouges cette saison. Déjà marqueur de 30 buts, l’attaquant de 17 ans a obtenu son troisième tour du chapeau de la saison dans un gain de 7-5 contre Chicoutimi mercredi dernier. Il s’agissait d’une des quatre performances de trois buts dans la LHJMQ la semaine passée, les autres appartenant à Brett Budgell (Charlottetown), Mathias Laferièrre (Cap-Breton) et Jérémy Lapointe (Drummondville).

Premier tour du chapeau en carrière dans la @LHJMQ pour Jeremy Lapointe. Félicitations Jeremy!! pic.twitter.com/8klnHLSm7R — Voltigeurs (@Voltigeurs_DRU) February 9, 2020

Alors que Bourgault obtenait le tour du chapeau numéro trois de son année, le gardien des Wildcats Olivier Rodrigue obtenait quant à lui son troisième jeu blanc de la campagne vendredi dernier, repoussant les 26 tirs auxquels il a fait face dans une victoire de 4-0 contre l’Armada. Fermant aussi la porte la semaine passée étaient Fabio Iacobo (Victoriaville) et Tristan Côté-Cazenave (Québec).