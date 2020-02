Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 19

Alors qu’une équipe est déjà qualifiée pour les éliminatoires, une autre est reconnue pour ses séries mémorables de l’année dernière. Ceci et encore plus se retrouvent au cœur des nouvelles de la LHJMQ de cette semaine!

Les meneurs du groupe

Même si les séries de la Coupe du Président de 2020 ne commencent pas avant sept semaines, une équipe ne peut jamais s’y prendre trop en avance quand vient le temps de confirmer sa place dans l’après-saison. Cette année, la première équipe à s’être méritée cette distinction est celle du Phoenix de Sherbrooke. Au cœur de ce qui est déjà la meilleure saison dans l’histoire de la franchise, le Phoenix continue d’impressionner avec un dossier de 8-2 à ses dix derniers matchs. Sherbrooke est devenue la deuxième équipe de toute la LCH à se qualifier pour les séries après les 67’s d’Ottawa de la Ligue de l’Ontario.

Les Islanders sortent vainqueurs

Le défi des dons sanguins entre les Islanders de Charlottetown, les Wildcats de Moncton et les Sea Dogs de Saint John s’est terminé le 31 janvier. Lorsque la poussière est tombée et que les dons étaient complétés, ce sont les Islanders qui occupaient le premier rang, revenant de l’arrière dans les deux dernières semaines afin d’obtenir 99% de leur objectif de dons. Au total, la Société Canadienne du sang de l’Île-du-Prince-Édouard a reçu 537 dons en janvier, soit sept de moins que l’objectif des Islanders. Les Wildcats ont quant à eux atteint 93% de leur but, et les Sea Dogs se sont rendus à 73%.

Sea Dogs: 73% This past month we saw 60 new blood donors come in to donate & another 51 reinstated blood donors (those who have not donated in 12-18 months). The Islanders & their supporters helped us get to this point. Thank you!! pic.twitter.com/PBpBzaQBae — Canadian Blood Services PEI (@LifelinePEI) February 3, 2020

On s’en souviendra longtemps

Les Mooseheads de Halifax étaient les hôtes de la Coupe Memorial pour la deuxième fois dans l’histoire de la franchise en mai dernier. Le comité organisateur voulait rendre le tout mémorable, et c’est exactement ce qu’il a été en mesure de faire. La preuve? Le tournoi est en nomination aux 14e Prix PRESTIGE de l’Alliance canadienne du tourisme sportif à titre d’Événement sportif canadien de l’année. Près de 80 000 personnes ont rempli l’aréna des Mooseheads durant le tournoi de neuf jours, qui s’est conclut avec une finale 100% LHJMQ qui opposait Halfax à l’éventuelle équipe championne de Rouyn-Noranda. De plus, ce sont plus de 150 000 personnes qui ont pris part aux festivités telles que la zone des partisans et les concerts de rue.

Les Eagles mettent feu à leur nid

Les Eagles visent à se rendre loin en séries ce printemps. Si leur récente fiche à domicile nous offre un indice quelconque, ils seront prêts à accueillir n’importe quel adversaire. Grâce à une victoire de 7-2 contre le Titan d’Acadie-Bathurst vendredi dernier, la franchise a établie un nouveau record avec 12 victoires à domicile consécutives. Gagnants de 14 de leurs 15 derniers affrontements, les Eagles marquent en moyenne plus de cinq buts par match durant cette séquence tout en montant les échelons pour se retrouver au sein du Classement Top 10 Kia de la LCH!

Qui arrêtera Poulin… ou Poirier?

Le capitaine de Sherbrooke Samuel Poulin connaît une des séquences les plus productives de sa carrière dans les dernières semaines. Entre deux nominations comme Joueur de la semaine Ultramar et le titre d’attaquant du mois de janvier, le choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh en 2019 est sur un tout autre niveau présentement. Au cours de cette période, Poulin a inscrit un tour du chapeau – son deuxième en autant de semaines – mardi dernier contre Drummondville. Il s’agissait d’un des quatre tours du chapeau réalisés dans la LHJMQ la semaine passée. Les autres appartenaient à Mathieu Desgagnés (Acadie-Bathurst), Derek Gentile (Cap-Breton) et Jeremy McKenna (Moncton).

Pendant ce temps à Gatineau, le gardien Rémi Poirier continue d’en mettre plein la vue depuis qu’il s’est vu confier le rôle de partant le mois dernier. Samedi, il a accompli un autre exploit grâce à une performance de 20 arrêts dans un gain de 5-0 face à Rouyn-Noranda, soit son quatrième blanchissage de la saison et troisième dans les quatre dernières semaines. Fermant aussi la porte la semaine passée était le gardien de Rimouski Colten Ellis, ainsi que le gardien de Drummondville Francesco Lapenna qui a obtenu le premier jeu blanc de sa carrière LHJMQ.