Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 18

Entamer la discussion, un accomplissement derrière le banc et un tir qui fracasse les records se retrouvent tous dans les nouvelles de cette semaine alors que la LHJMQ entame le dernier mois complet de la saison régulière.

Il faut en parler

Avec la journée Bell Cause pour la cause mettant de l’avant la santé mentale, la LHJMQ fait sa part pour s’assurer que le message soit livré quotidiennement. En partenariat avec l’Association Canadienne de la Santé Mentale (ACSM) et l’Association Québécoise de Prévention du Suicide (AQPS), le programme Parlons-en sera présenté par la ligue et ses équipes tout au long du mois de février. Grâce à des kioskes dans les arénas du circuit Courteau, des vidéos mettant en vedette des joueurs de la ligue et des messages d’intérêt public, la LHJMQ, l’ACSM et l’AQPS visent à sensibiliser et éduquer les gens sur la santé mentale et la prévention du suicide.

L’excellence méritée

Depuis qu’il est arrivé à Shawinigan à titre de directeur général en 2007, Martin Mondou a pratiquement mis la main sur tous les honneurs dans la LHJMQ. Son travail acharné a été récompensé avec sa nomination au sein du groupe de gestion du Programme d’excellence de Hockey Canada. Après avoir été à la tête du programme des Moins de 17 ans en 2018 et 2019, Mondou se retrouve maintenant à la tête du programme des Moins de 18 ans. Son premier défi sera d’obtenir de bons résultats lors du Championnat mondial des moins de 18 ans 2020 de l’IIHF qui se déroulera à Plymouth et Ann Arbour, au Michigan, du 16-26 avril prochain.

La connexion russe

Depuis leur retour du Mondial Junior 2020, les médaillés d’argent russes Alexander Khovanov et Egor Sokolov sont tout simplement en feu pour les Wildcats de Moncton et les Eagles du Cap-Breton, respectivement. À eux seuls, ils ont amassé 30 points en 14 matchs depuis le début du mois de janvier, tout en évoluant chacun pour des rivaux de division qui cherchent à faire un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Grâce à une séquence active de 13 matchs consécutifs avec au moins un point chacun, les deux joueurs se retrouvent maintenant dans le Top 5 des meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Une performance du Top 10

Connu pour ses exploits sur glace alors qu’il jouait encore, Patrick Roy continue d’impressionner avec sa feuille de route derrière le banc. Mercredi soir, les Remparts de Québec de Roy sont sortis vainqueurs d’une décision de 4-1 contre les Sea Dogs de Saint John. Pour Roy, qui a mené les Remparts jusqu’à une conquête de la Coupe Memorial en 2006, il s’agissait de sa 395e victoire en saison régulière en tant qu’entraîneur-chef, ce qui le place à égalité avec Éric Veilleux au 10e rang de tous les temps à ce chapitre.

Un véritable canon!

Alors qu’il portait encore les couleurs des Mooseheads de Halifax, Martin Frk était bien connu pour s’installer en avantage numérique afin de trouver le fond du filet avec son tir foudroyant. Dimanche soir, l’attaquant tchèque a rappelé ces belles années aux partisans de la ligue lors du Concours d’habiletés du Match des étoiles de la LAH. Portant les couleurs du Ontario Reign, c’est devant ses propres partisans que Frk, un champion de la Coupe Memorial en 2013, a décoché un véritable boulet qui a atteint 109.2 milles à l’heure, fracassant du coup l’ancienne marque du tir le plus rapide de la LAH (105.5mph par Colin Miller en 2015) mais aussi le record de la LNH (108.8mph par Zdeno Chara en 2011)!

Faire scintiller la lumière rouge (ou pas)

Zachary Bolduc de l’Océanic n’a disputé que 24 rencontres en carrière dans la LHJMQ mais il semble déjà être à l’aise quand vient le temps de remplir les filets adverses. Dans une victoire de 7-0 contre les Voltigeurs mercredi dernier, Bolduc a obtenu le deuxième tour du chapeau de sa carrière et son deuxième contre Drummondville!

Les autres performances de trois buts dans la ligue sont venues des bâtons de Samuel Poulin (Sherbrooke), Justin Robidas (Val-d’Or) et Mikhail Abramov (Victoriaville). Pendant ce temps, Egor Sokolov y est allé d’une sortie de quatre buts pour les Eagles.

Alors que Bolduc marquait des buts pour Rimouski, le gardien de l’Océanic Colten Ellis les stoppait; sa sortie de 27 arrêts a aidé les siens dans leur victoire de 7-0 contre les Volts. Les deux autres jeux blancs de la semaine se sont déroulés devant la cage des Wildcats alors que Dakota Lund-Cornish a bloqué 26 rondelles et Olivier Rodrigue en a stoppé 18 dans deux victoires consécutives par blanchissage contre Halifax et Charlottetown, respectivement.