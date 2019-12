Le Compte-Rendu LHJMQ | Semaine 13

Un prélude à la période des échanges, des nouvelles derrière le banc de Drummondville et de futurs engagements éducationnels. Avec les fêtes qui approchent, les grandes nouvelles continuent d’émerger dans la LHJMQ.

Tout un Challenge

Une des plus grandes vitrines pour les jeunes espoirs de l’est du Canada se déroule présentement à La Baie, du 12-15 décembre, avec la tenue du Challenge Midget AAA CCM. En plus des joueurs eux-mêmes, le personnel d’entraineurs des équipes étoiles Midget Espoir et Scolaire de la LHJMQ a lui aussi des liens étroits avec le circuit Courteau. Derrière le banc des deux clubs se retrouvent des anciens de la LHJMQ tels Éric L’Italien, Claude Boivin, Marc Bureau, Joël Perrault et Maxime Ouellet.

Du renfort pour les Sags

Avec la dernière période de transactions de la saison débutant ce week-end, nous avons déjà eu droit à un avant-goût de ce qui s’en vient dans les prochains jours suite à la transaction réalisée hier entre Québec et Chicoutimi impliquant le centre de 20 ans Félix Bibeau. Ce dernier a été réuni avec l’actuel capitaine des Sags, Rafaël Harvey-Pinard, avec qui il a remporté la Coupe du Président et la Coupe Memorial la saison dernière.

Le personnel de Drummondville renouvelé

Les Voltigeurs ont fait tourner bien des têtes jusqu’ici cette saison. Ce n’était donc pas une surprise d’apprendre que le DG de l’équipe, Philippe Boucher, a offert une prolongation de contrat à l’entraineur-chef Steve Hartley plus tôt cette semaine. De plus, les années d’option ont été exercées pour ses adjoints Mathieu Turcotte et Alexandre Guérard.

Philippe Boucher annonce la prolongation de contrat de 2 ans pour son entraîneur-chef Steve Hartley tandis que l’année d’option au contrat de Mathieu Turcotte et Alexandre Guérard sera exercée. Notre personnel entraîneur est donc sous contract jusqu’à la fin de la saison 2021-22. pic.twitter.com/cJ6A1330oA — Voltigeurs (@Voltigeurs_DRU) December 10, 2019

Prévoir la suite

Plusieurs ententes entre des joueurs de la LHJMQ et des programmes USports ont été conclues dans les derniers jours. À Sherbrooke, un trio de joueurs du Phoenix continuera de porter le bleu et blanc en 2020-2021 puisque les attaquants Félix Robert et Alex-Olivier Voyer, en plus du défenseur Yann-Félix Lapointe, ont conclu une entente avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton pour l’automne prochain.

On a aussi annoncé plus tôt cette semaine que le vétéran défenseur Vincent Martineau, qui a été échangé de Rimouski à Gatineau mercredi, déménagera à nouveau en septembre prochain puisqu’il s’est entendu avec les Stingers de l’Université Concordia.

Une célébration en bleu et rouge

Lorsque les Remparts accueilleront le Drakkar le 24 janvier, ils rendront hommage à une pièce maitresse de l’histoire du hockey de Québec puisque l’organisation soulignera le 40e anniversaire de l’arrivée de la LNH dans la ville durant la soirée des Nordiques. Pour l’occasion, les Remparts porteront un gilet spécial bleu et rouge, similaires à celui porté par la franchise durant les années 1983-1985. L’ancien défenseur des Remparts et des Nordiques, Alain Côté, sera un des invités d’honneur.

Jouer des tours

Les prouesses offensives ont été à l’avant-plan de plusieurs nouvelles dans la LHJMQ cette saison. Par contre, nous n’avons pas eu droit à des résultats comme ceux-ci depuis longtemps. Au cours de la dernière semaine, pas moins de sept tours du chapeau ont été complétés, incluant, pour une première fois cette saison, des performances de trois buts pour des joueurs évoluant dans un même match!

Ce fait a été accompli vendredi dernier, à Val-d’Or, lorsqu’Alexis Lafrenière de l’Océanic et Nicolas Ouellet des Foreurs ont tous les deux trouvé le fond du filet à trois reprises dans l’incroyable victoire de 10-8 de Rimouski. Les autres performances de trois buts appartenaient à Jeremy McKenna (Moncton), Benoît-Olivier Groulx (Halifax), Brady Burns (Saint John), Alex Beaucage (Rouyn-Noranda) et Xavier Bourgault (Shawinigan).