Le Commissaire Gilles Courteau annonce sa retraite après 47 ans

Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a tenu une conférence de presse aujourd’hui pour annoncer officiellement sa retraite du circuit après 47 ans d’implication.

Au cours du point de presse, le président de l’Assemblée des membres, Richard Létourneau, assisté du deuxième vice-président et propriétaire majoritaire des Mooseheads d’Halifax, Bobby Smith, ont annoncé les lignes directrices et l’échéancier pour le remplacement du commissaire. Le processus va débuter après les Fêtes et va s’échelonner jusqu’à la fin du mois de mai 2023 pour culminer avec une nomination. Courteau restera commissaire pour les six premiers mois de l’année financière 2023-2024 avant de rendre les rênes à la nouvelle personne et mentorer celle-ci jusqu’au 31 mai 2024.

De plus, les deux représentants de l’exécutif du circuit ont fait l’annonce que le trophée de championnat des séries éliminatoires de la ligue, la Coupe du Président, est renommée le Trophée Gilles-Courteau.

Faits saillants de la carrière de Gilles Courteau

Courteau a fait ses débuts de carrière au sein de la LHJMQ en 1975 avec les Draveurs de Trois-Rivières. Il a par la suite joint les rangs de la centrale administrative de la LHJMQ en 1977 à titre de statisticien, un rôle qu’il a assumé pendant trois saisons. Le Trifluvien est par la suite retourné au sein d’une équipe, alors qu’il a été nommé directeur admistratif des Remparts de Québec en 1980. Il a par la suite été nommé directeur général de la franchise en 1982, tout en travaillant à temps partiel pour les Nordiques de Québec jusqu’en 1985.

Lorsque la formation junior de Québec a cessé ses opérations en 1985, Courteau est retourné au bureau de la LHJMQ comme directeur administratif, remplaçant le défunt Claude Carrier. Au milieu de la saison 1985-1986, le Dr Guy Morissette a démissionné du poste de président du circuit et Gilles Courteau a pris la relève à titre intérimaire. Il a gardé ce titre jusqu’à la Séance de sélection de 2000 où le Bureau des gouverneurs a changé l’appellation pour celle de « commissaire ».

Le commissaire Courteau a notamment poussé les frontières du circuit à l’extérieur du Grand Montréal. Il a amené le hockey junior dans les Maritimes au milieu des années 90, concrétisant la réputation de la LHJMQ à titre de meilleur circuit de développement dans l’Est du Canada. Sous son règne, la ligue est notamment passée de 12 à 18 équipes et plus des millions de partisans ont depuis passé les tourniquets des amphithéâtres du circuit pour être témoin de l’excellent produit de la LHJMQ.

Parmi ses plus grands accomplissements, il a rendu l’école obligatoire pour tous les joueurs du circuit afin qu’ils puissent à la fois avoir un plan éducatif sérieux tout en poursuivant leur rêve de jouer dans le hockey professionnel. Il a créé l’Alliance Sport-Études et le programme de bourses pour les anciens joueurs de la LHJMQ. Depuis sa venue à la tête du circuit en 1986, la ligue a octroyé pas moins de 17 255 500 $ en bourses d’études à 3655 anciens porte-couleurs du circuit qui ont poursuivi leur parcours scolaire au niveau collégial, universitaire ou professionnel.

Il y a plus de dix ans, Courteau a également ajouté à son équipe Natacha Llorens, une ancienne policière de la GRC, qui a été la pièce maîtresse de la création du Programme d’aide aux joueurs. Celui-ci a été mis en place pour aider les joueurs à mieux faire face aux défis de la vie tout en prévenant des problématiques au sein des équipes avant que celles-ci ne deviennent plus sérieuses.

Sur la patinoire, les équipes de la LHJMQ ont remporté dix Coupes Memorial sous la gouverne de Courteau, dont six des dix dernières éditions. Plus de 7677 joueurs ont évolué au sein de la LHJMQ, dont plus de 866 qui ont suffisamment attiré l’attention des dépisteurs pour être repêché par l’une des franchises de la LNH. Pierre Turgeon, Alexandre Daigle, Vincent Lecavalier, Marc-André Fleury, Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Nico Hischier et Alexis Lafrenière ont été les huit joueurs sélectionnés au tout premier rang durant l’ère Courteau. Parmi les joueurs repêchés et invités, plus de 491 anciens de la LHJMQ ont fait leur bout de chemin pour jouer au moins une partie dans la LNH.

Finalement, le circuit a également prouvé son efficacité pour former les meilleurs entraineurs et les meilleurs officiels, alors que 19 entraineurs ainsi que 24 arbitres et juge de lignes ont atteint la LNH à ce jour.