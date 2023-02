Le changement de décor a profité à Huckins, qui poursuit un titre avec Sherbrooke

Lorsque Cole Huckins a appris que le Phoenix de Sherbrooke avait acquis Jacob Melanson, il a immédiatement envoyé un texto à son ancien coéquipier.

Après deux saisons ensemble à Acadie-Bathurst, où le duo a aidé le Titan à sortir du premier tour des séries éliminatoires de la LHJMQ à deux reprises, ils ont une autre occasion de viser un titre cette année avec le puissant Phoenix.

« Je lui ai dit que j’étais vraiment content d’être réuni avec lui », a déclaré Huckins à propos de son texte. « Avoir un visage familier dans le vestiaire est toujours agréable, et je pense que cela a facilité la transition pour lui et l’a rendue excitante pour moi. »

L’acquisition de Melanson (SEA), et même la venue de Huckins (CGY) durant la saison morte, a mis en évidence l’approche « le tout pour le tout » du directeur général et entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien. Avec une formation qui comprenait Ethan Gauthier, Tyson Hinds (ANA), Joshua Roy (MTL) et David Spacek (MIN) en début d’année, Julien a ajouté Jakub Brabenec (VGK), Marc-André Gaudet (STL) et Melanson avant la date limite des échanges. Le Phoenix rêve de tout évidence du premier Trophée Gilles-Courteau (anciennement Coupe du Président) de son histoire.

Avec 13 matchs à disputer en saison régulière, Sherbrooke domine l’Association de l’Ouest, détient la troisième meilleure fiche de la LHJMQ à 38-12-5 et se situe au sixième rang dans le Top 10 de la LCH Kia.

« On ressent l’excitation dans la chambre », a déclaré Huckins. « Tout le monde sait quel est notre objectif et ce dont notre équipe est capable. Nous avons ajouté de très gros morceaux à la date limite des transactions et je pense que cela a vraiment excité tout le monde pour les séries et l’avenir. »

« L’objectif est de gagner et tout le monde pense que nous avons l’équipe pour le faire. »

L’acquisition de Huckins se perd un peu dans la brume maintenant, mais un nouveau départ à Sherbrooke a fait des merveilles pour le choix au repêchage des Flames de Calgary. En 53 matchs, le natif de Fredericton, N.-B., a établi des sommets en carrière au chapitre des buts (24), des aides (24) et des points (48) et a réussi son premier tour du chapeau dans la LHJMQ le 19 novembre dernier.

« Je pense qu’un changement de décor était vraiment bon pour moi », a-t-il admis. « J’ai pu jouer avec de grands joueurs et j’ai pu me mettre en position de réussir, donc ça a été bien dans cet aspect. Mais je dois donner beaucoup de crédit à mes coéquipiers, qui sont aussi bons pour me repérer que pour enfiler la rondelle dans le filet quand je la leur passe. »

Après avoir été sélectionné 16e au total lors du Repêchage 2019 de la LHJMQ, Huckins a disputé 138 matchs pour le Titan, enregistrant 96 points avant de se faire choisir 77e au total lors du Repêchage de la LNH après la saison 2020-2021. Il a récemment fait son retour à Bathurst le 19 février, où il a obtenu une aide dans une victoire de 5-3 du Phoenix.

Malgré le passage du plus petit marché de la LCH à Bathurst à l’un des plus grands de la LHJMQ à Sherbrooke, la transition a été facile pour Huckins. Avant sa carrière dans la LHJMQ, il a fréquenté le Collège Stanstead, situé à environ 40 minutes de Sherbrooke, donc il connaissait bien la région. Il a de la famille à proximité, a une relation solide avec son nouvel environnement et, bien qu’il ne parle pas français, il s’intègre parfaitement dans la chambre du Phoenix depuis le début.

« Je travaille sur mon français et j’apprends quelques mots ici et là », a-t-il admis. « C’est une courbe d’apprentissage et j’essaie de m’habituer à la langue. C’est un super groupe de gars j’adore mon séjour ici! »