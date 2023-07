Le Canada dévoile son Équipe estivale M18 en vue de la Coupe Hlinka-Gretzky 2023

Vingt-quatre joueurs ont été nommés à l’équipe nationale masculine estivale des moins de 18 ans du Canada, qui tentera de défendre son titre à la Coupe Hlinka‑Gretzky 2023, du 31 juillet au 5 août à Trencin, en Slovaquie, et à Breclav, en Tchéquie.

Trois gardiens de but, sept défenseurs et quatorze avants provenant de sept membres ont été sélectionnés par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et Cam Russell (Cole Harbour, N.-É./Halifax, LHJMQ), responsable des M18 pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’appui de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des activités hockey, de Benoit Roy (Sudbury, Ont.), premier responsable des activités hockey, et de Byron Bonora (Brooks, Alb.), responsable des activités hockey et dépisteur en chef des M17.

L’entraîneur-chef Alan Letang (Renfrew, Ont./Sarnia, OHL) et les entraîneurs adjoints Kris Mallette (Kelowna, C.-B./Kelowna, WHL) et Sylvain Favreau (Orleans, Ont./Drummondville, LHJMQ) ont également participé à la sélection.

Voici les joueurs de la LHJMQ qui représenteront le Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky 2023 :

Gardien, #30 – Gabriel D’Aigle (Sorel-Tracy, QC/Tigres de Victoriaville)

Avant, #7 – Maxim Massé (Rimouski, QC/Saguenéens de Chicoutimi)

Avant, #9 – Justin Poirier (Valleyfield, QC/Drakkar de Baie-Comeau)

Gabriel D’Aigle est l’un de deux joueurs au sein de la formation ayant remporté la médaille de bronze avec l’équipe nationale masculine des moins de 18 ans du Canada au Championnat mondial des M18 2023 de l’IIHF en avril dernier.

Le Canada amorcera la Coupe Hlinka-Gretzky 2023 contre la Finlande le 31 juillet à 9 h 30 HE / 6 h 30 HP. Il a aussi rendez-vous avec la Slovaquie, co-hôte du tournoi, et la Suisse en ronde préliminaire. Le tournoi prendra fin le 5 août avec les matchs pour les médailles.

TSN et RDS, les diffuseurs officiels de Hockey Canada, présenteront tous les matchs d’Équipe Canada ainsi que certains matchs en ronde éliminatoire et matchs pour des médailles opposant d’autres nations; veuillez consulter votre programmation locale pour en savoir plus.

Le Canada a gagné l’or 23 fois en 31 ans au tournoi estival des moins de 18 ans, en plus d’avoir remporté trois fois l’argent et une fois le bronze.

