Le calendrier des Eagles, Islanders et Mooseheads pour la fin mars

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a publié les calendriers des formations des Eagles du Cap-Breton, des Islanders de Charlottetown et des Mooseheads d’Halifax jusqu’au 28 mars.

# match Visiteurs Locaux Date Heure (HA) 315 Cap-Breton Charlottetown 2021-03-16 19h 325 Cap-Breton Charlottetown 2021-03-17 19h 408 Cap-Breton Halifax 2021-03-20 19h 479 Charlottetown Cap-Breton 2021-03-21 16h 669 Halifax Cap-Breton 2021-03-23 19h 680 Cap-Breton Halifax 2021-03-25 19h 668 Halifax Charlottetown 2021-03-27 19h 681 Cap-Breton Charlottetown 2021-03-28 16h

De plus, le gouvernement et la Santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard ont annoncé plus tôt aujourd’hui que les partisans pourront être de retour pour assister aux parties au Centre Eastlink. Ainsi, toutes les formations des Maritimes pourront jouer devant des spectateurs.

Le Bureau du commissaire va poursuivre ses discussions avec les autorités de la Santé publique des trois provinces afin que les six formations de la division puissent s’affronter.