Le calendrier de la troisième ronde des séries de la LHJMQ dévoilé

Boucherville, QC – À la suite de la victoire de 5-2 des Remparts face à l’Océanic dans le quatrième match de leur série ce soir, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a dévoilé le calendrier du troisième tour.

À titre de rappel, les trois premières rondes des séries sont jouées sous le format trois de cinq, alors que la finale de championnat est disputée dans un format quatre de sept.

Ne manquez aucune minute de l’action en vous abonnant à LCHTV. Cliquez ICI pour prendre connaissance des forfaits disponibles.

SHERBROOKE vs. CHARLOTTETOWN

Le mercredi 25 mai 2022 – Sherbrooke @ Charlottetown, 19h00 HA.

Le jeudi 26 mai 2022 – Sherbrooke @ Charlottetown, 19h00 HA.

Le dimanche 29 mai 2022 – Charlottetown @ Sherbrooke, 15h00 HE.

Le lundi 30 mai 2022 – Charlottetown @ Sherbrooke, 19h00 HE *si nécessaire.

Le mercredi 1er juin 2022 – Sherbrooke @ Charlottetown, 19h00 HA *si nécessaire.

SHAWINIGAN vs. QUÉBEC

Le mercredi 25 mai 2022 – Shawinigan @ Québec, 19h00 HE.

Le jeudi 26 mai 2022 – Shawinigan @ Québec, 19h00 HE.

Le dimanche 29 mai 2022 – Québec @ Shawinigan, 16h00 HE.

Le lundi 30 mai 2022 – Québec @ Shawinigan, 19h00 HE *si nécessaire.

Le mercredi 1er juin 2022 – Shawinigan @ Québec, 19h00 HE *si nécessaire.