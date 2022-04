Le 7 chanceux | Couturier honoré par les Voltigeurs

Lorsque Sean Couturier s’est amené à Drummondville en 2008, les Voltigeurs venaient tout juste de terminer en dernière place et on s’attendait à ce que le deuxième choix au total du repêchage de la LHJMQ de cet été-là soit une pièce maîtresse dans la remontée du club vers le sommet du classement.

Mais personne n’aurait pu s’attendre à l’ascension sans précédent que le club était sur le point de connaître, ni au succès qu’il connaîtrait tout au long de la période où son précieux espoir porterait le chandail des Volts.

Il est donc tout à fait approprié que les Voltigeurs se préparent à célébrer les nombreux accomplissements de Couturier. Son numéro 7 sera retiré avant le match contre le Phoenix de Sherbrooke de ce soir, faisant de lui le neuvième joueur de l’histoire de l’organisation à se mériter cet honneur.

Pour Couturier, cette première saison dans le circuit Courteau a été accompagnée d’un changement de rythme par rapport aux prouesses offensives auxquelles il était habitué, mais c’est un changement qu’il a tout de même apprécié.

« Cette année-là, l’équipe était prête à passer à l’étape suivante », se souvient-il. « J’ai eu la chance d’être entouré de bons vétérans, ce qui m’a enlevé de la pression et m’a permis de m’adapter à la ligue. Cela m’a vraiment aidé plus tard dans ma carrière junior. »

Près d’une décennie et demie après que leurs chemins se sont croisés pour la première fois, son entraîneur-chef de l’époque, Guy Boucher, se souvient encore de la bonne impression laissée par son centre recrue, tant sur la glace qu’en dehors.

« Sean avait une maturité exceptionnelle », mentionne Boucher. « À cet égard, il ressemblait beaucoup à ce que j’avais vécu avec Sidney Crosby [en tant qu’entraîneur adjoint avec l’Océanic de Rimouski]. C’était un adolescent, mais on sentait qu’on avait affaire à un homme. Comme Sidney, il dégageait une humilité qui était très apparente. »

En effet, la Coupe du Président que Boucher et Couturier ont remportée au printemps 2009 représente le point culminant de leur collaboration. Cependant, ce n’est qu’une des récompenses obtenues par Couturier au cours de son séjour de trois ans avec les Voltigeurs.

L’attaquant a été le meilleur marqueur de la ligue en 2009-2010, s’est mérité une place au sein de l’équipe d’étoiles en 2010 et en 2011, en plus d’inscrire son nom sur le trophée Mike-Bossy du meilleur espoir professionnel et le trophée Michel-Brière du joueur le plus utile de la LHJMQ en 2011.

Les Voltigeurs ont signé deux saisons consécutives de 50 victoires pendant les deux premières campagnes de Couturier à Drummondville, compilant une fiche phénoménale de 150-40-5-9 au cours de sa carrière avec le club.

À entendre Boucher expliquer la polyvalence et l’attitude de Couturier en tant que joueur de première année, il n’est pas surprenant de voir une carrière junior ponctuée de succès continus.

« Ma philosophie a toujours été de dire à mes joueurs d’être le plus polyvalent possible », explique l’ancien entraîneur. « Je sentais, surtout à cet âge, que je pouvais mettre Sean dans toutes sortes de situations. Que ce soit sur le premier avantage numérique, la deuxième vague, le côté gauche, le côté droit, je le mettais partout. Et c’était toujours : « Oui, coach. De quoi as-tu besoin? » À cet égard, Sean est le joueur rêvé pour un entraîneur. »

« C’est le genre de gars que vous laisseriez marier votre fille! », conclut Boucher en riant.

Pour Couturier, qui, ironiquement, a rencontré sa future épouse à Drummondville et s’est installé dans la région durant les saisons mortes, un simple regard sur ce qui l’a mené jusqu’à la LNH en tant que huitième choix au total des Flyers lors du repêchage de 2011, et la carrière professionnelle qui s’en est suivie, révèle des traces des Voltigeurs un peu partout.

« Avoir Guy Boucher comme entraîneur, j’ai beaucoup appris », soutient-il. « J’essayais de m’améliorer à chaque match et à chaque entraînement. Cette première année m’a permis de devenir un joueur qui était mieux préparé à devenir professionnel. J’ai eu la chance d’être entouré de grands leaders pendant mes trois années à Drummondville. »

Et maintenant, après 721 matchs de saison régulière dans la LNH et une victoire du Trophée Selke en 2020, il est temps pour Couturier de retourner à sa deuxième maison, là où tout a commencé.

En ce qui concerne l’honneur qui l’attend en tant que tel, son ancien entraîneur n’est pas du tout surpris puisque Couturier a toujours démontré de la constance dans le hockey, mais aussi dans la vie.

« Quand je le vois dans la LNH aujourd’hui, je vois la même personne que j’ai rencontrée quand il avait 15 ans », souligne Boucher avec fierté. « C’est extrêmement rare. Les gens grandissent et changent mais, je trouve, qu’on parle tous de constance mais il y a peu de gens qui la représentent. Et il est l’un d’entre eux. »

Pour Couturier, ses pensées errent dans une direction presqu’aussi prévisible que parfaite.

« C’est assez surréaliste, pour être honnête », dit-il. « Avoir mon chandail là-haut est quelque chose qui est difficile à décrire, mais ce ne serait pas possible sans mes coéquipiers, mes entraîneurs et la façon dont l’organisation m’a entouré quand j’avais 15 ans. Tout le mérite leur revient, vraiment. »

Bien que Couturier témoigne librement de l’effort d’équipe qu’il a fallu pour placer le numéro 7 dans les hauteurs du Centre Marcel Dionne, ses coéquipiers de l’époque souligneraient sans doute le privilège qu’ils ont eu de le voir écrire l’histoire sur la glace.