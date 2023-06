L’Assemblée des Membres démontre sa reconnaissance envers Martin Lavallée

L’Assemblée des membres de la LHJMQ a récemment fait parvenir cette lettre à M. Martin Lavallée, lui qui a agit à titre de Commissaire par intérim à la suite du départ de M. Gilles Courteau la saison dernière.

« Martin,

Au nom des membres de la LHJMQ et en mon nom personnel, je tiens à te remercier pour le travail accompli en tant que commissaire par intérim. Sans hésitation, tu as accepté d’emblée d’aider la Ligue à passer au travers de cette période tumultueuse que nous avons subie. Sans hésitation, tu as accepté de faire face aux diverses situations telles que la Commission parlementaire, les enquêtes en cours ainsi que les nouvelles circulant dans les différents médias. Sans hésitation, tu as roulé tes manches et avec patience et résilience tu as abordé les

multiples dossiers en cours.

Merci, Martin, merci d’avoir su garder le cap en attente de l’arrivée du nouveau commissaire. J’ai toujours dit que c’est dans l’adversité que l’on reconnait la qualité et la valeur des individus. Pour nous tous, tu es une personne de grande valeur.

Nous te prions d’agréer nos plus sincères remerciements, »

– Richard Létourneau, Président de l’Assemblée des membres