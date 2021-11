L’Assemblée des membres approuve les événements de la Coupe LHJMQ

Lors de la dernière réunion de l’Assemblée des membres, celle-ci a endossé la création de trois événements qui tombent sous le parapluie de la Coupe LHJMQ. Ces compétitions permettront de mettre à l’avant-plan les meilleurs espoirs en vue de la Séance de sélection de la LHJMQ présentée par Fenplast.

Les objectifs principaux de la Coupe LHJMQ sont les suivants:

Créer une fenêtre de visibilité pour les joueurs du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

Faire connaitre les valeurs et les programmes du circuit aux espoirs et à leurs parents;

Rassembler les meilleurs espoirs dans un même endroit et les faire jouer dans un environnement compétitif;

Offrir une occasion d’évaluation aux recruteurs des équipes de la LHJMQ;

Offrir une opportunité d’évaluation à Hockey Canada en vue de son programme M17.

La première manche de la Coupe LHJMQ aura lieu lors du Challenge M18 AAA, tenu du 16 au 19 décembre au Saguenay. L’événement comprendra six (6) formations: deux équipes qui représenteront les meilleurs espoirs M15 sélectionnés par Hockey Québec et quatre équipes qui seront composées des 80 meilleurs espoirs nés en 2006 des ligues LHEQ et RSEQ. La sélection des joueurs sera réalisée en collaboration avec Hockey Québec ainsi que la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ (CSR).

La seconde portion de la Coupe LHJMQ prendra place du 3 au 6 février à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Chaque branche des provinces de l’Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador) bâtira un alignement qui comportera les meilleurs joueurs M16 de leur territoire.

La phase finale aura lieu du 27 avril au 1er mai au Centre d’excellence Sports Rousseau de Boisbriand. Cette compétition va regrouper les 40 meilleurs espoirs des provinces atlantiques qui seront assignés à deux équipes différentes, alors que les 80 meilleurs joueurs du Québec seront divisés en quatre formations. Ce troisième événement sera la dernière occasion pour les recruteurs d’évaluer les joueurs en action avant la Séance de sélection de la LHJMQ présentée par Fenplast du 16 et 17 juin 2022.

La LHJMQ salue la collaboration de Hockey Canada, Hockey Québec, Hockey Nouveau-Brunswick, Hockey Nova Scotia, Hockey PEI, Hockey NFL ainsi que de la Ligue de développement M18 AAA du Québec pour avoir rendu ce projet possible.