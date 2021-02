L’ancien capitaine des Remparts Kevin Lowe honoré de l’Ordre du hockey au Canada

Trois personnes qui ont contribué de façon remarquable au sport du hockey verront leurs succès être immortalisés par Hockey Canada cette année.

Bill Hay (Lumsden, Sask.), Angela James (Toronto, Ont.) et Kevin Lowe (Lachute, Qc, Remparts de Québec, 1976-1979) sont les personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada en 2021. L’Ordre du hockey au Canada est une initiative de Hockey Canada lancée en 2012 afin de reconnaître des personnes pour leur contribution ou leur service exceptionnels à la croissance et au développement du hockey au Canada.

Les plus grandes réalisations de Kevin Lowe sur la scène internationale ont eu lieu à l’extérieur de la patinoire. Il a fait partie de l’équipe de direction lors de quatre éditions des Jeux olympiques d’hiver, remportant trois médailles d’or (2002, 2010, 2014). M. Lowe a également remporté la Coupe du monde de hockey de 2004 en tant que directeur administratif adjoint du Canada et il a été le directeur général du Canada au Championnat mondial 2012 de l’IIHF. En tant que joueur, M. Lowe a récolté 431 points en 1 254 parties au cours d’une carrière de 19 saisons dans la LNH avec les Oilers d’Edmonton et les Rangers de New York, gagnant six coupes Stanley (1984, 1985, 1987, 1988, 1990, 1994). À l’international, il a remporté une médaille de bronze au Championnat mondial 1982 de l’IIHF et un titre de la Coupe Canada en 1984. En 16 matchs avec Équipe Canada, il a accumulé six points. M. Lowe fera partie de la cuvée 2020 intronisée au Temple de la renommée du hockey.

« Les personnalités honorées de 2021 ont eu un impact incommensurable sur le hockey, et chacune d’elles a pris un chemin différent pour l’avancement du hockey au Canada et ailleurs. Bill, Angela et Kevin ont tous eu une expérience unique au hockey, mais ils méritent tous cet honneur », a exprimé Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada. « Être sélectionné comme personnalité honorée de l’Ordre du hockey au Canada est l’un des honneurs les plus prestigieux qu’une personne peut recevoir dans le sport du hockey. Au nom de mes collègues à Hockey Canada, du comité de sélection de l’Ordre du hockey au Canada et des membres de notre conseil d’administration, j’aimerais féliciter Bill, Angela et Kevin pour cette réalisation, et nous sommes impatients de souligner leurs contributions. »

Les réalisations des personnalités honorées de 2021 seront soulignées au Gala et tournoi de golf annuel de la Fondation Hockey Canada en juin. Cet événement permet de rendre hommage aux personnalités honorées de l’Ordre du hockey au Canada et aux équipes championnes mondiales du Canada. La cuvée 2020, formée de Ken Dryden, de Sheldon Kennedy et du Dr Charles Tator qui devait être honorée au Gala et tournoi de golf de 2020, sera aussi reconnue cette année.

Depuis 2012, l’Ordre du hockey au Canada a rendu hommage à 33 personnalités honorées. Pour voir la liste complète, rendez-vous au HockeyCanada.ca/ODHAC.

Un comité de sélection de 12 membres – nommé par le comité de direction de l’Ordre du hockey au Canada établi par Hockey Canada – est chargé de soumettre des candidatures et de sélectionner, par un vote secret, les récipiendaires annuels de l’Ordre du hockey au Canada. Les membres du comité représentent une diversité de personnes possédant une expérience variée dans le domaine du hockey au Canada, y compris des membres des médias et de l’administration du hockey.

Source : HockeyCanada.ca