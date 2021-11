Lancement du Concours « Gagne ta glace Maxi »

La LHJMQ est fière de s’associer à son commanditaire officiel, Maxi, pour le lancement du tout premier concours « Gagne ta glace Maxi ».

« Nous sommes très fébriles à l’idée de lancer ce tout nouveau concours en collaboration avec notre partenaire, Maxi », a partagé le chef de l’exploitation de la LHJMQ, Karl Jahnke. « Deux grands gagnants à travers la province de Québec auront l’opportunité de remporter une patinoire extérieure EZ Ice sur mesure juste à temps pour la période des Fêtes. Il s’agit d’un projet clé en mains pour les deux gagnants qui pourront profiter des joies de l’hiver dans leur propre cour arrière. »

Le concours se déroulera du 1er au 19 novembre. Pour participer au concours, les participants (18 ans et plus) sont invités faire parvenir une photo de leur cour arrière ainsi qu’un bref descriptif (par écrit ou vidéo) des raisons pour lesquelles ils ou elles sont des fans finis de hockey junior et pourquoi ils méritent de remporter une des deux patinoires extérieures en téléversant leur matériel en CLIQUANT ICI.

« Ce partenariat avec la LHJMQ nous permet de soutenir des équipes de hockey aux quatre coins du Québec, et avec ce concours qui sort de l’ordinaire, on voulait gâter d’une manière toute spéciale, deux familles chanceuses qui pourront vivre à fond leur passion pour le hockey cet hiver! », déclare Patrick Blanchette, Vice-président, Maxi.

Prenez connaissance des règlements du concours en CLIQUANT ICI.

À propos de Maxi

La bannière Maxi est membre du groupe Loblaw, Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l’alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

À propos de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec compte dix-huit formations étendues sur quatre provinces : Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Elle fait partie de la Ligue canadienne de hockey, la meilleure ligue de développement de hockey au monde, qui compte soixante équipes à travers le Canada et le nord des États-Unis. La LHJMQ a pour mission de faire évoluer le hockey par l’encadrement sportif et académique de ses joueurs d’élite dans un environnement sécuritaire et formateur pour les préparer à leur vie d’adulte.

