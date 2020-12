Lancement du concours « Arranges-y le portrait! » présenté par Maxi

La LHJMQ est fière de s’associer à son commanditaire officiel, Maxi, pour le lancement du tout premier concours « Arranges-y le portrait ».

Pour participer au concours, les participants doivent se rendre au comptoir du service à la clientèle ou aux caisses des magasins Maxi participants pour recevoir une copie de la feuille de participation officielle.

L’objectif est simple : dessinez votre propre masque de gardien à l’aide du modèle fourni et, une fois complété, retournez le déposer en magasin en vous assurant d’y inscrire votre nom, votre âge et vos coordonnées (numéro de téléphone et courriel)! À noter que ce concours s’adresse uniquement aux résidents du Québec âgés de 16 ans ou moins.

Un total de dix (10) heureux gagnants verront leur création devenir réalité en se voyant remettre un casque de gardien de but officiel, peint aux mêmes couleurs que leur dessin original!

Afin de connaître la liste des magasins Maxi participants et tous les détails du concours, veuillez CLIQUER ICI.