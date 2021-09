Lancement de la webdiffusion 2021-2022 avec un nouveau partenaire de diffusion

Les partisans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec peuvent désormais se procurer leur laissez-passer pour regarder les parties de la saison régulière 2021-2022.

Plus de 2 000 parties des 60 marchés de la LCH seront disponibles en diffusion en direct sur LCH TV, autant au Canada qu’aux États-Unis, avec l’achat du laissez-passer de saison tout accès au coût de 159,99$ plus taxes et frais. Les partisans doivent s’enregistrer et créer un compte sur watch.chl.ca.

Des forfaits additionnels de LCH TV sont offerts, incluant les laissez-passer tout accès des ligues régionales de la LCH (dont la Ligue de hockey junior majeur du Québec) qui garantissent l’accès à toutes les parties de la saison régulière de la LHJMQ pour un montant de 109,99$. Les laissez-passer mensuels sont disponibles au coût de 24,99$, alors que les laissez-passer quotidiens sont en vente pour 6,99$ plus taxes et frais.

Le service de webdiffusion de haute qualité est disponible d’un océan à l’autre sur des plateformes telles que Apple TV, Roku, Amazing Fire TV, sur mobile avec iOS et Android et sur les navigateurs Internet Safari et Google Chrome en visitant le watch.chl.ca/fr.

LCH TV permet un engagement du public plus important que par le passé grâce à un réseau de distribution élargi et d’une expérience client améliorée qui permettra aux partisans d’être davantage connectés à leurs favoris. Initialement inauguré au cours de la saison 2020-21, LCH TV est maintenant disponible dans toutes les ligues régionales de la LCH pour la prochaine campagne.

La saison régulière 2021-2022 débute le jeudi 30 septembre alors que les champions en titre de la Coupe du Président de la LHJMQ, les Tigres de Victoriaville, reçoivent les Cataractes de Shawinigan.

Pour plus d’information ou pour profiter de l’offre « lève-tôt » de LCH TV, visitez watch.chl.ca.