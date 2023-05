La série finale de 2023 bat des records d’assistance dans la LHJMQ

Les séries éliminatoires du Trophée Gilles-Courteau de cette année voient les deux meilleures formations de la saison régulière se disputer le prix ultime de la LHJMQ. Les Remparts de Québec, premiers au classement général, et les Mooseheads d’Halifax, l’équipe de deuxième place, ont offert tout un spectacle, ce qui a rendu les partisans enthousiastes à l’égard de la série finale.

Cet engouement se reflète avec les assistances à chaque match.

Lors du Match 4 de la série qui se jouait mercredi soir, un record de la LHJMQ a été battu grâce à la salle comble du Scotiabank Center d’Halifax. Le record d’assistance moyenne par match de finale de la ligue avait été établi en 1983, lorsque les Chevaliers de Longueuil affrontaient le Junior de Verdun, avec une moyenne de 11 424 spectateurs assistant à leurs parties. À la suite du Match 4, le nouveau record se situe maintenant à plus de 14 000 spectateurs par match lors des finales de cette année, et la moyenne pourrait augmenter au fur et à mesure que la série progresse.

Le cinquième match de la finale de 2023 qui aura lieu ce soir représente également un autre record dans l’histoire de la LHJMQ, cette fois-ci pour le nombre total de partisans assistant à une série de championnat. Le record précédent avait été établi en 2006, l’année où les Wildcats de Moncton ont défait les Remparts pour remporter les séries. Un grand total de 62 024 partisans de Moncton et de Québec s’étaient rendus à l’aréna pour appuyer leurs équipes tout au long de la finale de cette année-là. Après le match à guichets fermés de ce soir au Centre Vidéotron de Québec, le total de cette année dépassera les 74 000 spectateurs pour la finale, éclipsant le record précédent de près de 12 000 partisans!

Un autre record qui n’a cessé d’être battu depuis le début de la finale de cette année est celui de l’assistance moyenne par match au cours des séries éliminatoires d’une même année. Au cours de l’après-saison 2005 de la LHJMQ, une moyenne de 5 324 spectateurs avait assisté à chaque rencontre. Avec chaque match supplémentaire disputé dans la série de championnat de cette année, le nouveau record de plus de 5 400 spectateurs par match continue d’être battu.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, la saison 2022-2023 a été spectaculaire et les amateurs de toute la ligue semblent être d’accord!