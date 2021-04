La Séance de sélection 2021 de la LHJMQ présentée par Fenplast aura lieu le 25-26 juin

La Séance de sélection 2021 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sera tenue de manière virtuelle les 25 et 26 juin prochain. Le premier tour sera présenté le vendredi 25 juin, alors que les rondes 2 à 14 ainsi que le repêchage américain prendront place le lendemain. L’heure et les plateformes de diffusion seront annoncées à une date ultérieure.

Une fois de plus cette année, Fenplast sera le partenaire présentateur de la Séance de sélection de la LHJMQ. Le leader manufacturier et distributeur de portes et fenêtres est un partenaire majeur du circuit et sera le partenaire en titre de l’événement pour une deuxième année consécutive.