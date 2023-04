La remise des trophées 2023 débute ce soir dans la LHJMQ

Puisque la saison régulière 2022-2023 s’est conclue samedi dernier, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a lancé sa saison des trophées ce soir en remettant quelques distinctions individuelles et collectives.

Tout d’abord, les champions de la saison régulière, les Remparts de Québec, ont reçu le Trophée Jean-Rougeau des mains du Directeur des opérations hockey de la LHJMQ, Pierre Leduc, en marge de leur première partie éliminatoire. Ils ont été couronnés à titre de champions de la saison régulière pour une deuxième année consécutive grâce à un impressionnant dossier de 53-12-1-2, finissant au sommet du classement général avec 109 points, cinq de mieux que la saison dernière, coiffant ainsi les Mooseheads d’Halifax (50-11-4-3) par deux points seulement.

Un autre honneur a été remporté par l’organisation des Remparts. Le Trophée Robert-Lebel, remis annuellement à l’équipe qui a maintenu la meilleure moyenne de buts accordés, a également été présenté à l’équipe. Québec a terminé la saison avec une moyenne de buts encaissés de 2,31, améliorant ainsi leur statistique de la saison dernière (2,56).

Finalement, le Trophée Jacques-Plante, présenté au cerbère qui a conservé la meilleure moyenne de buts alloués durant la saison régulière, a été remis au gardien des Remparts, William Rousseau. Le Trifluvien a terminé la saison avec une moyenne de 2,22, surpassant le gardien de Victoriaville, Nathan Darveau, qui a quant à lui conclu la dernière campagne avec une moyenne de buts alloués de 2,34.

Les Mooseheads reçoivent leur part du gâteau

Les Mooseheads d’Halifax ont également été honorés, recevant deux distinctions avant leur première partie de séries éliminatoires à la maison. La formation de la Nouvelle-Écosse s’est vue remettre le Trophée Luc-Robitaille, octroyé à l’équipe qui inscrit le plus de buts durant la saison. Aucune formation n’a fait scintiller la lumière rouge plus souvent que les Mooseheads cette année, alors que l’équipe de deuxième place au classement général a inscrit 335 buts en 68 parties (une moyenne de 4,87), soit 18 de plus que le Phœnix de Sherbrooke.

De plus, l’avant Jordan Dumais a reçu le Trophée Jean-Béliveau qui est remis chaque année au meilleur pointeur de la LHJMQ. Le natif de L’Île-Bizard a été couronné comme meilleur marqueur de la saison régulière après avoir enfilé 54 buts et compilé 86 mentions d’aide, bon pour 140 points en 64 parties.