La Recrue offensive de l’année 2022-2023 maintenant connue

La Ligue de hockey junior majeur du Québec vient d’annoncer le gagnant du Trophée Michel-Bergeron de cette année. Nommée en hommage à l’ancien entraineur des Draveurs de Trois-Rivières, qui a également été le pilote des Nordiques de Québec et des Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey, cette distinction récompense la recrue offensive de l’année du circuit.

Le gagnant de cette saison est Maxim Massé, le joueur d’avant des Saguenéens de Chicoutimi. Durant sa première saison dans le circuit, le Rimouskois d’origine a marqué 29 buts et a ajouté 33 mentions d’aide en 65 parties. Il a terminé au deuxième rang de sa formation au chapitre des points, devenant une pièce maitresse dans l’obtention de la quatrième position des Sags dans le classement de l’Association de l’Est.

Massé a été un choix de première ronde lors de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ présentée par Fenplast et a prouvé sa valeur en étant une excellente addition à la franchise saguenéenne. Il a notamment marqué six buts en avantage numérique et six de ses filets ont été des buts gagnants, faisant de lui une pierre angulaire du succès de Chicoutimi cette saison.

Le Trophée Michel-Bergeron a été remis à plusieurs membres du Temple de la Renommée de la LHJMQ au fil des années, incluant Pat LaFontaine, Martin Lapointe et Vincent Lecavalier.

Nommés de 2022-2023 : Félix Lacerte (Cataractes de Shawinigan), Thomas Verdon (Huskies de Rouyn-Noranda)