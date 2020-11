La première journée de la eCoupe Memorial présentée par Kia marquée par des exploits de dernière minute

Attirant une audience en ligne d’un océan à l’autre, la première journée de la première édition du tournoi eCoupe Memorial présenté par Kia a offert de nombreuses prouesses en fin de match pour permettre à 10 équipes d’éventuellement obtenir leur billet pour le deuxième tour de ce tournoi.

Sting de Sarnia 6 – ICE de Winnipeg 4

Lançant le bal pour le tout premier tournoi virtuel eCoupe de la LCH, le Sting et le ICE ont disputé une première période sans but, avant de voir le premier but de l’histoire du tournoi survenir au milieu de la deuxième période, inscrit par l’attaquant du Sting Brayden Guy. Il s’agissait d’un de ses deux buts de la journée, dans une victoire de 6 à 4 des siens. Le but gagnant a été marqué par l’attaquant Samuel Bitten. Dans la défaite, l’attaquant du ICE Cole Muir a offert une impressionnante performance avec deux buts. Représenté par Justin O’Donnell, le Sting est maintenant prêt pour le deuxième tour grâce à ce gain.

Americans de Tri-City 2 – Storm de Guelph 1 (F)

Le duel enlevant entre le Storm et les Americans s’est finalement terminé par une victoire de ces derniers en tirs de barrage, grâce à un but de l’espoir de l’Avalanche du Colorado Sasha Mutala. Ce but est survenu après les filets en temps réglementaire de l’attaquant du Storm Ben McFarlane et de son homologue des Americans John Little. Avec ce gain, les Americans, représentés par Booker Daniel, passent au second tour.

Greyhounds de Sault Ste. Marie 2 – Broncos de Swift Current 1

On a eu droit à un autre match serré dans le troisième duel de la journée, alors que les Greyhounds l’ont emporté 2 à 1 grâce à des buts des attaquants Jaromir Pytlik, le nouvel espoir des Devils du New Jersey qui a ouvert la marque moins de deux minutes après la mise en jeu initiale, et de Tye Kartye, qui a enfilé ce qui allait être celui de la victoire avec moins d’une minute à faire. L’unique buteur des Broncos a été l’attaquant Bode Hagan. Menés par le représentant Rory Kerins pour ce tournoi, les Hounds accèdent au deuxième tour grâce à cette victoire.

Spirit de Saginaw 7 – Chiefs de Spokane 3

Le match entre les Chiefs et le Spirit n’a pas été à court d’attaques, avec deux périodes au cours desquelles l’équipe de Saginaw a inscrit trois buts dans chacune d’elles. Chez les gagnants, le héros offensif a été l’attaquant et espoir des Islanders de New York Blade Jenkins avec deux buts, le premier étant inscrit sur un tir de pénalité. Le défenseur prometteur appartenant aux Flyers de Philadelphie Mason Millman a ensuite scellé l’issue de la rencontre avec seulement 19 secondes à écouler. Avec cette victoire, le Spirit, mené par le représentant de l’équipe Danny Katic, a obtenu son laissez-passer pour le deuxième tour.

Bulldogs de Hamilton 5 – Olympiques de Gatineau 4

Les victoires signées à la dernière minute étaient tendance samedi et ça s’est poursuivi dans le match entre les Bulldogs et les Olympiques, alors que l’attaquant de Hamilton Ryan Winterton a offert la victoire aux siens avec 48 secondes à jouer. Le but gagnant de Winterton a couronné une impressionnante performance de son coéquipier Jan Mysak, un choix des Canadiens de Montréal au Repêchage de la LNH 2020, qui a enfilé deux buts. Représentés par le gardien Zachary Roy, les Bulldogs atteignent le deuxième tour de ce tournoi virtuel grâce à ce triomphe.

Wheat Kings de Brandon 4 – Eagles du Cap-Breton 2

Avec une égalité de 1 à 1 en début de troisième période, les Wheat Kings ont trouvé un moyen de l’emporter samedi notamment grâce à un doublé de l’attaquant vétéran Cole Reinhardt, un choix des Sénateurs d’Ottawa au Repêchage de la LNH 2020, dont le deuxième but est survenu au bon moment, soit avec moins d’une minute à jouer, offrant la victoire aux Wheaties. Un autre qui a trouvé le fond du filet face aux Eagles, Ridly Greig, est aussi un espoir des Sénateurs réclamé en 2020, dont l’apport offensif a aidé l’équipe menée par Luka Burzan à passer au tour suivant.

Blades de Saskatoon 3 – Armada de Blainville-Boisbriand 2

L’affrontement serré entre l’Armada et les Blades a envoyé une autre équipe de la Ligue de l’Ouest au tour suivant samedi, grâce au but en troisième période de l’attaquant et espoir des Sharks de San Jose Tristen Robins, qui s’est avéré être le but gagnant. Les autres marqueurs de Saskatoon ont été les attaquants Alex Morozoff et Chase Wouters. Même si elle a été à court, l’Armada a été dangereuse depuis la ligne bleue puisque l’attaque de l’équipe est venue des défenseurs Nathan Lavoie et Samuel Desgroseillers. Représentés par Rhett Rhinehart, les Blades avancent maintenant au deuxième tour du tournoi.

Tigers de Medicine Hat 7 – Zach Hodder 1

Les Tigers ont malmené un de leurs anciens samedi, filant avec une victoire facile de 7 à 1 contre l’ex de Medicine Hat et représentant invité de la Ligue de l’Ouest Zach Hodder. Ayant joué avec cinq équipes au cours de sa brillante carrière junior, Hodder a décidé de représenter un de ses anciens clubs, les Giants de Vancouver, mais n’a pu contenir les Tigers menés par celui qui fêtait son anniversaire Lukas Svejkovsky, qui a souligné la journée en ouvrant la marque dès la première minute de jeu. L’attaque s’est poursuivie avec un total de sept buts sans réplique, dont quatre marqués en deuxième période avant qu’Équipe Hodder ne s’inscrive au pointage. Les Tigers sont maintenant prêts pour leurs adversaires du deuxième tour.

Generals d’Oshawa 5 – Rebels de Red Deer 4 (P)

Le représentant et vétéran attaquant d’Oshawa Allan McShane a marqué les deux premiers buts du match pour les siens avant que l’attaquant des Rebels Josh Tarzwell réplique avec un doublé à son tour. Nécessitant la prolongation, le match a été remporté par les Generals grâce au but décisif du choix de premier tour des Predators de Nashville Philip Tomasino, qui a fait bouger les cordages en infériorité numérique.

Giants de Vancouver 4 – Knights de London 0

Amorçant la deuxième période avec une avance de 1-0, les Giants ont poursuivi sur leur lancée dans le dernier match de la journée, l’emportant 4 à 0 contre les Knights, notamment grâce à un doublé de l’attaquant vétéran Tristen Nielsen. Les Giants étaient représentés par Trevor Longo et le duel de samedi a aussi vu le gardien des Giants et espoir des Coyotes de l’Arizona David Tendeck signer le seul jeu blanc du jour.