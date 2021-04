La persévérance de Louis Crevier soulignée par la Fondation Sport-Études

La Fondation Sport-Études souligne la persévérance de Louis Crevier dans le cadre de son programme de bourses sport-études de la Fondation Desjardins

Louis Crevier est le lauréat, pour le Cégep de Chicoutimi, de la bourse sport-études de 500 $ de la Fondation Desjardins.

Louis Crevier a fait preuve de persévérance et d’énormément de résilience depuis le début de la pandémie. Malgré le contexte difficile, il a réussi à se surpasser autant sur le plan sportif qu’académique. Il est allé chercher l’aide nécessaire pour s’améliorer et a su s’organiser pour atteindre ses objectifs.

Défenseur des Saguenéens de Chicoutimi dans la LHJMQ, ce hockeyeur poursuit ses études au Cégep de Chicoutimi en sciences humaines. Son fait saillant sportif a été sa sélection en septième ronde par les Blackhawks de Chicago au repêchage de la Ligue nationale de hockey, l’automne dernier.

L’étudiant-athlète souhaite maintenant signer un contrat professionnel avec cette formation. Si cette avenue ne se concrétise pas, le boursier voudrait travailler dans les domaines de la finance et devenir gestionnaire de portefeuille pour des athlètes professionnels.

La Fondation Sport-Études et la Fondation Desjardins appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études postsecondaires et reconnaissent le soutien des répondants sport-études ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiants-athlètes lauréats. L’Alliance Sport-Études, regroupant 46 collèges, le Cégep à distance et neuf universités, soutient plus de 1 400 étudiants-athlètes de 50 sports différents.

Toutes nos félicitations à Louis Crevier!