La partie Tigres-Armada remise à demain après-midi

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui que la partie #859 entre les Tigres de Victoriaville et l’Armada de Blainville-Boisbriand est remise à demain après-midi.

La décision a été prise après que la ligue et les autorités de la Santé publique aient ouvert une enquête épidémiologique sur un possible cas de COVID-19 au sein de l’organisation de l’Océanic de Rimouski. Par conséquent, l’Océanic, les Foreurs ainsi que les officiels en charge des deux premières parties sont en isolement préventif.

Les Tigres et l’Armada vont jouer demain après-midi à 13h (HE). Plus de détails seront annoncés lorsque l’enquête sera complétée.