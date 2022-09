La Ligue canadienne de hockey lance la pré-saison 2022-2023 sur LCH TV

Alors que le début de la saison 2022-2023 est à nos portes, la Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que plus de 25 matchs préparatoires seront disponibles gratuitement sur LCH TV.

Incluant des matchs à travers la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue de hockey de l’Ouest ainsi que la Ligue de hockey de l’Ontario, l’horaire affiche trois événements impliquant les Pats de Regina, qui aligne le favori du repêchage de la LNH 2023, Connor Bedard. Il a été élu sur la première équipe étoile de la Ligue de l’Ouest en 2021-2022, lui qui a en banque deux saisons au sein du circuit junior où il a cumulé une fiche impressionnante de 63 buts et 65 aides en seulement 77 matchs.

Les Pats débuteront leurs prochains matchs amicaux dans une série de deux parties contre les Raiders de Prince Albert, qui se dérouleront dans les deux villes respectives le 9 et le 10 septembre. Les partisans pourront également observer le match du 15 septembre, alors que Bedard et son équipe accueilleront le ICE de Winnipeg, champions en titre du Trophée commémoratif Scotty-Munro, après avoir obtenu le plus grand nombre de points de la Ligue de l’Ouest en saison régulière avec 107, un record pour la franchise.

Parmi les autres matchs à surveiller, les Bulldogs de Hamilton, champions en titre de la Coupe J. Ross Robertson, débutent leur première sortie sur la route afin d’affronter les IceDogs de Niagara. Les Bulldogs termineront ensuite leur horaire de présaison deux soirs plus tard à Oshawa, alors qu’ils affronteront les Generals menés par le joueur de centre de 17 ans, Calum Ritchie, un espoir de début de première ronde à la prochaine Séance de sélection de la LNH.

Du côté de la LHJMQ, les partisans seront heureux d’avoir des parties de retour à l’antenne de LCH TV dès le 18 septembre, alors que les Sea Dogs de Saint John, champions de la Coupe Memorial, voyageront vers le Nord pour affronter le Titan d’Acadie-Bathurst. Également, les partisans auront le plaisir de profiter d’un événement interligue le 10 septembre, alors que les 67’s d’Ottawa, représentants de la Ligue de l’Ontario, affronteront leur équipe voisine, les Olympiques de Gatineau. Finalement, les champions de la Coupe du Président referont également surface lors du calendrier préparatoire de la LHJMQ. Les Cataractes de Shawinigan accueilleront le Drakkar de Baie-Comeau le 9 septembre prochain.

Disponible aux amateurs de hockey junior d’un océan à l’autre, LCH TV est accessible sur l’application mobile LCH, en plus d’être disponible sur Apple TV, Roku et Amazon Fire, sans oublier notre site web watch.chl.ca. Chaque année, LCH TV offre l’accès à plus de 2000 matchs de saison régulière, couvrant les trois Ligues membres de la Ligue canadienne de hockey, soit 60 équipes à travers le Canada et les États-Unis. Les partisans peuvent télécharger l’application LCH gratuitement via l’App Store et Google Play.

Tout ajout à l’horaire des diffusions gratuites de pré-saison sera annoncé à une date ultérieure. La saison régulière 2022-2023 de la Ligue canadienne de hockey débute le 22 septembre.

Horaire de diffusion LCH TV pour la présaison 2022-2023

Samedi 4 septembre – IceDogs de Niagara c. Rangers de Kitchener – 14:00 HE

Vendredi 9 septembre – Drakkar de Baie-Comeau c. Cataractes de Shawinigan – 18:00 HE

Vendredi 9 septembre – Broncos de Swift Current c. Warriors de Moose Jaw – 19:00 HR

Vendredi 9 septembre – Pats de Regina c. Raiders de Prince Albert – 19:00 HR

Samedi 10 septembre – Foreurs de Val-d’Or c. Phœnix de Sherbrooke – 16:00 HE

Samedi 10 septembre – 67’s d’Ottawa c. Olympiques de Gatineau – 19:00 HE

Samedi 10 septembre – Rangers de Kitchener c. Colts de Barrie – 19:30 HE

Samedi 10 septembre – Raiders de Prince Albert c. Pats de Regina – 19:00 HR

Dimanche 11 septembre – Mooseheads d’Halifax c. Eagles du Cap-Breton – 15:00 HA

Dimanche 11 septembre – Drakkar de Baie Comeau c. Saguenéens de Chicoutimi – 16:00 HE

Dimanche 11 septembre – Phœnix de Sherbrooke c. Voltigeurs de Drummondville – 16:00 HE

Mardi 13 septembre – Royals de Victoria c. Rockets de Kelowna – 19:05 HP

Jeudi 15 septembre – ICE de Winnipeg c. Pats de Regina – 19:00 HR

Vendredi 16 septembre – Olympiques de Gatineau c. Armada de Blainville-Boisbriand – 19:00 HE

Vendredi 16 septembre – Foreurs de Val-d’Or c. Huskies de Rouyn-Noranda – 19:00 HE

Vendredi 16 septembre – Giants de Vancouver c. Rockets de Kelowna – 19:05 HP

Vendredi 16 septembre – Wheat Kings de Brandon c. Warriors de Moose Jaw – 19:00 HR

Vendredi 16 septembre – Blades de Saskatoon c. Raiders de Prince Albert – 19:00 HR

Dimanche 18 septembre – Sea Dogs de Saint John c. Titan d’Acadie-Bathurst – 15:00 HA

Dimanche 18 septembre – Huskies de Rouyn-Noranda c. Foreurs de Val-d’Or – 15:00 HE

Mardi 20 septembre – Battalion de North Bay c. Attack d’Owen Sound – 19:00 HE

Mardi 20 septembre – Colts de Barrie c. Wolves de Sudbury – 19:05 HE

Jeudi 22 septembre – Bulldogs d’Hamilton c. IceDogs de Niagara – 19:00 HE

Vendredi 23 septembre – Otters d’Erie c. Knights de London – 19:00 HE

Vendredi 23 septembre – Steelheads de Mississauga c. Storm de Guelph – 19:30 HE

Samedi 24 septembre – Steelheads de Mississauga c. Rangers de Kitchener – 16:00 HE

Samedi 24 septembre – Bulldogs de Hamilton c. Generals d’Oshawa – 19:05 HE