La Ligue canadienne de hockey dévoile son calendrier des Matchs de la semaine sur LCH TV

La Ligue canadienne de hockey (LCH) a dévoilé aujourd’hui une portion de son calendrier de diffusion des Matchs de la semaine sur LCH TV de la saison régulière 2022-2023.

Les matchs hebdomadaires disputés aux quatre coins de la LCH sont mis gratuitement à la disposition des partisans. La portion du calendrier dévoilé des Matchs de la semaine sur LCH TV comprend 15 rencontres jusqu’à la fin du mois de décembre. Le premier match au programme est le 24 septembre, alors que le joueur pressenti pour être sélectionné au premier rang du Repêchage de la LNH en 2023, Connor Bedard, et les Regina Pats croiseront le fer avec les Warriors de Moose Jaw menés par la recrue de l’année en titre dans la LCH, Brendan Yager, un autre espoir du Repêchage de la LNH en 2023.

Parmi les autres rencontres marquantes, on compte celle du samedi 1er octobre, alors que le Storm de Guelph et le défenseur Cam Allen, un espoir admissible au Repêchage de la LNH en 2023, se rendront au Michigan pour affronter le Spirit de Saginaw et Michael Misa, le jeune prodige de 15 ans d’Oakville en Ontario, qui s’est vu attribué le titre de joueur de statut exceptionnel par la LCH et qui a été sélectionné au premier rang du Repêchage de la Ligue de l’Ontario. Le samedi suivant, le 8 octobre, les Mooseheads d’Halifax, menés par le Joueur gentilhomme de l’année en titre dans la LCH et espoir des Blue Jackets de Columbus, Jordan Dumais, affronteront les Islanders de Charlottetown et la Recrue de l’année de la dernière campagne dans la LHJMQ et espoir des Golden Knights de Vegas, Jakub Brabenec.

En tout et partout, la première partie du calendrier de diffusion des Matchs de la semaine sur LCH TV comprend six rencontres de la Ligue de l’Ontario, cinq de la Ligue de l’Ouest et quatre de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les partisans peuvent regarder le Match de la semaine sur LCH TV via l’application mobile de la LCH, disponible sur l’AppStore et Google Play, ainsi que sur Apple TV, Roku et Amazon Fire, et en ligne sur watch.chl.ca. De plus, les partisans peuvent suivre l’actualité du circuit sur liguecanadiennedehockey.ca pour des aperçus complets des rencontres et des joueurs à surveiller, ainsi que sur les médias sociaux pour une couverture en direct en suivant le mot-clic #MDLSLCHTV.

Le reste du calendrier de diffusion des Matchs de la semaine sur LCH TV 2022-2023 sera annoncé à une date ultérieure.

Calendrier de diffusion des Matchs de la semaine sur CHL TV

Samedi 24 septembre – Pats de Regina vs Warriors de Moose Jaw – 19 h (HR)

Samedi 1er octobre – Storm de Guelph vs Spirit de Saginaw – 19 h 05 (HE)

Samedi 8 octobre – Mooseheads d’Halifax vs Islanders de Charlottetown – 19 h (HA)

Mardi 11 octobre – Rockets de Kelowna vs Royals de Victoria – 19 h (HP)

Vendredi 14 octobre – Firebirds de Fling vs Otters d’Érié – 19 h (HE)

Samedi 22 octobre – Steelheads de Mississauga vs Colts de Barrie – 19 h 30 (HE)

Samedi 29 octobre – Olympiques de Gatineau vs Titan d’Acadie-Bathurst – 19 h (HA)

Mardi 1er novembre – Americans de Tri-City vs Raiders de Prince Albert – 19 h (HR)

Mardi 8 novembre – Attack d’Owen Sound vs Rangers de Kitchener – 19 h (HE)

Dimanche 19 novembre – Océanic de Rimouski vs Titan d’Acadie-Bathurst – 19 h (HA)

Mercredi 23 novembre – Giants de Vancouver vs Chiefs de Spokane – 19 h (HP)

Mercredi 30 novembre – Battalion de North Bay vs Wolves de Sudbury – 19 h 05 (HE)

Dimanche 8 décembre – Olympiques de Gatineau vs Eagles du Cap-Breton – 19 h (HA)

Mercredi 14 décembre – Oil Kings d’Edmonton vs Hurricanes de Lethbridge – 19 h (HR)

Vendredi 30 décembre – Frontenacs de Kingston vs 67’s d’Ottawa – 14 h (HE)

* Heure des matchs sujette à changements.