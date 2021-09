La Ligue canadienne de hockey dévoile son calendrier de télédiffusion sur CBC pour la saison 2021-2022

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui que six matchs de la saison régulière 2021-2022 seront télédiffusés sur les ondes de CBC dans le cadre du nouveau partenariat pluriannuel et multiplateforme de droits de diffusion de la LCH.

« Nous sommes très ravis de mettre la rondelle en jeu les samedis après-midi de la saison 2021-2022 sur les ondes de CBC », a indiqué Dan McKenzie, président de la LCH. « La position emblématique du réseau de télévision au hockey canadien combiné au rôle de la LCH comme meilleure ligue de développement au monde assurent un partenariat gagnant. »

Les six matchs comprennent une représentation de chacune des trois ligues membres de la LCH, avec un premier match diffusé le samedi 2 octobre quand les Pats de Regina et Connor Bedard, meilleur espoir en vue du Repêchage de la LNH de 2023, accueilleront les Raiders de Prince Albert. Cette série de matchs prendra fin avec une rencontre en après-midi de la Ligue de l’Ontario opposant les Steelheads de Mississauga aux Frontenacs de Kingston de Shane Wright, un des meilleurs espoirs en vue du Repêchage de la LNH en 2022.

Les six matchs diffusés sur les ondes de CBC seront présentés le samedi à 15 h 00, heure de l’Est, au cours des mois d’octobre et de novembre.

Sam. 2 octobre – Raiders de Prince Albert vs Pats de Regina (Ligue de l’Ouest) – 15 h (HE)

Sam. 9 octobre – Huskies de Rouyn-Noranda vs Cataractes de Shawinigan (LHJMQ) – 15 h (HE)

Sam. 16 octobre – Hitmen de Calgary vs Rebels de Red Deer (Ligue de l’Ouest) – 15 h (HE)

Sam. 23 octobre – 67’s d’Ottawa vs Colts de Barrie (Ligue de l’Ontario) – 15 h (HE)

Sam. 6 novembre – Sea Dogs de Saint John vs Voltigeurs de Drummondville (LHJMQ) – 15 h (HE)

Sam. 13 novembre – Steelheads de Mississauga vs Frontenacs de Kingston (Ligue de l’Ontario) – 15 h (HE)

« Nous sommes fiers d’être les partenaires de la LCH et nous avons hâte de partager l’engouement du hockey junior majeur canadien avec les partisans de partout au pays cet automne, affirme Chris Wilson, directeur général, Sports et Jeux olympiques à la CBC. Nous sommes engagés à intéresser nos auditoires à l’échelle régionale et communautaire et ce partenariat avec la LCH contribue à prolonger cet engagement en offrant d’autres occasions aux partisans d’encourager leurs équipes locales. »

En plus des télédiffusions sur les ondes de CBC, les six matchs seront accessibles sur CBCSports.ca, sur l’application CBC Sports et le service gratuit de diffusion CBC Gem. À compter du mois de novembre, CBC Gem, CBCSports.ca et l’application CBC Sports offriront la webdiffusion d’un match de la LCH par semaine jusqu’à la fin de la saison régulière. L’horaire de ces matchs sera confirmé dans les semaines à venir.

La saison régulière 2021-2022 de la LCH démarrera le 30 septembre dans le cadre d’une nouvelle campagne palpitante qui mettra en vedette les étoiles de demain, notamment Bedard et Wright en plus du retour d’événements nationaux marquants de la LCH, incluant le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia.