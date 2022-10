La Ligue canadienne de hockey dévoile la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial

En juin 2022, la Ligue canadienne de hockey a tenu le tournoi de la Coupe Memorial présentée par Kia à Saint John, au Nouveau-Brunswick, avec un désir de créer un héritage durable dans la région.

Bâtissant sur cette vision avec un engagement global envers l’excellence académique, la Ligue canadienne de hockey et le Comité d’organisation hôte de la Coupe Memorial ont dévoilé aujourd’hui l’édition inaugurale de la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial qui offrira annuellement à deux candidats sélectionnés une bourse d’études d’une valeur de 5000 $CA pour une période de cinq ans. À compter de l’édition 2022 de la Coupe Memorial présentée par Kia à Saint John, la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial continuera d’être décernée chaque année par chaque Comité d’organisation hôte de la Coupe Memorial.

Les candidats admissibles doivent être âgés de 17 à 22, être résidents de la grande région de Saint John et poursuivre des études postsecondaires dans la région, en plus d’être des bénévoles actifs dans la communauté, qui sont dévoués au service de membres sous représentés de la communauté, en plus de promouvoir un style de vie sain et actif.

Les candidats doivent soumettre une évaluation de leur influence au sein de la communauté, mettant en vedette des exemples spécifiques de service auprès de membres sous représentés de la communauté, en plus d’exemples de promotion d’un style de vie sain et actif. Les candidats doivent aussi indiquer ce que l’obtention de cette bourse d’études signifierait pour eux et quelle incidence elle aurait sur leur parcours.

En plus de cette évaluation, les candidats doivent inclure deux lettres de recommandation (notamment au moins une provenant d’un(e) enseignant(e)), un bulletin de notes officiel du secondaire, un bulletin de notes officiel d’un collège ou d’une université (le cas échéant) et un curriculum vitae. La Fondation des Sea Dogs de Saint John doit recevoir les dossiers de candidature complets d’ici le 16 décembre 2022 par courriel à coordinator@seadogsfoundation.com.

Les candidats choisis seront avisés et annoncés d’ici le 20 mars 2023.

Pour de plus amples renseignements sur la Bourse d’études Héritage de la Coupe Memorial, visitez la page chl.ca/legacy-scholarship.