La Ligue canadienne de hockey annonce un nouveau partenariat de diffusion sur plusieurs années

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui une entente pluriannuelle de partenariat accordant les droits de diffusion multiplateforme à TSN, RDS et CBC, qui deviennent ainsi le nouveau domicile de la LCH.

À compter de la saison 2021-2022, ce nouveau partenariat comprend environ 30 matchs de saison régulière chaque année sur TSN en plus d’une couverture d’une sélection de matchs des séries éliminatoires et de l’ensemble des événements nationaux de la LCH. De plus, l’entente prévoit environ 20 matchs télédiffusés en français sur les ondes de RDS, les matchs de weekend en début de saison sur CBC Sports ainsi que les droits de diffusion numérique mettant en vedette une télédiffusion hebdomadaire d’un match de la LCH au cours de la saison régulière sur TSN, RDS et sur le service gratuit de diffusion CBC Gem.

« La LCH est engagée à rester branchée à nos partisans et à engager de nouvelle façon notre auditoire en pleine croissance. Nous croyons que ces partenaires de diffusion représentent la solution idéale pour nous aider à accomplir cet objectif, affirme Dan MacKenzie, président de la Ligue canadienne de hockey. Nous sommes emballés de retourner sur la patinoire avec nos nouveaux partenaires, de vivre notre début de saison sur CBC et avec TSN et RDS comme diffuseur de nos plus grands événements nationaux, notamment le tournoi de la Coupe Memorial présenté par Kia. »

La LCH mettra la rondelle en jeu pour la saison 2021-2022 cet automne afin de lancer une nouvelle année palpitante mettant en vedette les étoiles de demain comme Connor Bedard des Pats de Regina, Shane Wright des Frontenacs de Kingston et Antonin Verreault des Olympiques de Gatineau. La prochaine campagne sera aussi marquée par le retour du tournoi de la Coupe Memorial présentée par Kia, à Québec ou à Saint John au Nouveau-Brunswick, deux villes actuellement en considération pour accueillir l’événement.

À propos de la Ligue canadienne de hockey

La Ligue canadienne de hockey est la plus importante ligue de développement de hockey au monde, avec 52 équipes canadiennes et huit équipes américaines qui participent aux activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de l’Ouest. La LCH fournit plus de joueurs à la Ligue nationale de hockey et au réseau U SPORTS que toute autre ligue.