La LHJMQ va tenir sa loterie de la Séance de sélection 2020 demain

La Ligue de hockey junior majeur du Québec va tenir sa loterie du Repêchage 2020 demain, mercredi le 6 mai, à 14h00 (HE) / 15h00 (HA), sur la chaîne YouTube du circuit. Le tirage au sort va déterminer l’ordre des cinq premiers choix en vue de la Séance de sélection de la LHJMQ qui sera diffusée sur YouTube le vendredi 5 juin 2020.

La loterie sera supervisée par un tiers indépendant. Les probabilités de remporter la loterie sont basées sur le rang de l’équipe au classement général au terme de la dernière saison:

· 18e position – Gatineau (de Bathurst) – 9 boules – 43%

· 17e position – Gatineau (de Halifax) – 6 boules – 28%

· 16e position – Gatineau – 3 boules – 14%

· 15e position – Saint John (de Baie-Comeau) – 2 boules – 10%

· 14e position – Québec – 1 boule – 5%

Une fois qu’une équipe aura été tirée, ses boules seront retirées du processus. La même opération sera répétée pour chacun des tirages. Toutefois, si les Olympiques de Gatineau (choix de Bathurst) ne sont pas pigés lors du premier ou du second tour, ils vont recevoir automatiquement le troisième choix au total. De plus, les Olympiques de Gatineau (choix de Halifax) ne peuvent pas sélectionner plus tard qu’au quatrième rang en raison de leur 17e place au classement général.