La LHJMQ tiendra sa Séance de sélection 2023 à Sherbrooke

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, en collaboration avec la Ville de Sherbrooke et le Phœnix de Sherbrooke, a annoncé aujourd’hui que la Séance de sélection 2023 de la LHJMQ présentée par Fenplast sera de retour en présentiel le 10 juin 2023 au Palais des Sports Léopold-Drolet.

L’organisation du Phœnix devait accueillir le Repêchage de 2020, jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 force la ligue à se tourner vers une séance virtuelle.

« C’était une priorité pour le circuit de ramener la Séance de sélection en présentiel dès que possible », a souligné le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « Il s’agit sans aucun doute d’une expérience mémorable pour un joueur de hockey et sa famille d’entendre son nom appelé par l’une de nos équipes. Ce premier contact avec les propriétaires, le groupe d’entraineurs, le directeur général, le conseiller pédagogique et tous les membres clés de l’organisation est une étape capitale de leur carrière. Je veux du même coup remercier la Ville de Sherbrooke et le Phœnix de Sherbrooke pour leur aide afin de rendre cette annonce possible ».

En plus de la Séance de sélection, la Ligue va tenir sa cérémonie d’introduction du Temple de la Renommée au Théâtre Granada de Sherbrooke, le 8 juin, où huit nouveaux membres seront honorés pour leurs riches contributions au livre d’histoire de la LHJMQ.

« L’organisation du Phœnix de Sherbrooke est très heureuse de voir la Ligue de hockey junior majeur du Québec lui faire à nouveau confiance, comme elle l’a fait en 2014 et 2015, pour être la ville hôtesse de sa Séance de sélection en juin prochain », a mentionné l’actionnaire et vice-président marketing du Phœnix, Jacques Fortier. « Grâce à la tenue de cet événement, la Ville de Sherbrooke pourra compter sur d’importantes retombées économiques et médiatiques qui sont précieuses au lendemain de la pandémie. Cela n’aurait pas été possible sans l’implication de tous les instants de l’organisation du Phœnix et de son président, M. Denis Bourque, qui m’a donné le mandat de travailler au succès de cet événement, en étroite collaboration avec la Ligue ».

Le logo de la Séance de sélection 2023 de la LHJMQ a été conçu par la firme NABI de Drummondville. Il a été dessiné avec les couleurs officielles du commanditaire principal et inclut notamment quelques lieux emblématiques de la ville de Sherbrooke. Nous pouvons reconnaître le Monument aux Braves-de-Sherbrooke, qui commémore les Sherbrookois qui ont combattu lors de la Première Guerre mondiale, l’Hôtel-de-Ville, la Basilique-Cathédrale Saint-Michel ainsi que le Parc du Mont-Bellevue.