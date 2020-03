La LHJMQ suspend ses activités

La LCH et les trois ligues régionales prennent très au sérieux la santé et la sécurité de ses joueurs, ses partisans, ses bénévoles, son personnel et du grand public. Le président de la LCH, Dan MacKenzie et les commissaires des ligues régionales, David Branch, Gilles Courteau et Ron Robison, ont surveillé la situation de près en réponse à l’éclosion de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) avec les recommandations des agences de santé locales, provinciales et fédérales. Suite à des consultations avec des experts médicaux et des réunions tenues aujourd’hui avec le Comité exécutif de la LCH ainsi que les Bureaux des gouverneurs des ligues régionales, la LCH annonce que le reste de la saison 2019-20 ainsi que toutes activités de hockey doivent être interrompues jusqu’à nouvel ordre.