La LHJMQ suspend indéfiniment Nicolas Daigle et Massimo Siciliano

La LHJMQ a pris connaissance des accusations criminelles déposées le 4 octobre 2021 envers deux joueurs des Tigres de Victoriaville, Nicolas Daigle et Massimo Siciliano, relativement à des allégations d’agression sexuelle qui serait survenue le 6 juin 2021 à Lac-Beauport.

Ce sont des accusations graves que la LHJMQ prend très au sérieux. Le respect de l’intégrité de la personne est au cœur de ses valeurs fondamentales et les comportements de violence sexuelle n’ont aucune place dans un milieu sportif comme le nôtre. Nous avons une grande compassion à l’égard des victimes de violence physique et sexuelle et la ligue entretient une politique de tolérance zéro à cet effet.

Compte tenu notamment du fait que les gestes allégués seraient survenus en marge d’une activité organisée par la ligue et de la gravité des faits allégués, le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, a décidé d’imposer la suspension des deux joueurs concernés de toutes activités hockey, et ce, jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les accusations. Cette décision entre en vigueur immédiatement.

Le Bureau du commissaire avait besoin de temps pour prendre connaissance du dossier et de finaliser des éléments en amont de la suspension, puisque la présomption d’innocence demeure toujours la prérogative dans notre système de justice. Conformément aux règles et aux politiques de la ligue, il était également important de rendre une décision réfléchie qui permet de préserver la confiance du public et des membres envers l’organisation. Quelques éléments clés qui ont été considérés: