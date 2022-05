La LHJMQ souligne son partenariat avec l’ACSM dans le cadre de la Semaine de la santé mentale

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est heureuse de souligner son partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec (ACSM – Division du Québec et Division des Maritimes) dans le cadre de la Semaine de la santé mentale qui se tient du 2 au 8 mai.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme Parlons-en qui vise à sensibiliser les gens à la santé mentale et à la prévention du suicide au sein des communautés du circuit. À la suite de sa mise en œuvre dans la LHJMQ en 2017, différentes initiatives ont été développées pour promouvoir le programme tels que des ateliers de sensibilisation aux joueurs, des campagnes de sensibilisation et des évènements lors des matchs.

Le programme Parlons-en fournit également du soutien aux joueurs et à leur entourage, ce qui vient bonifier le Programme d’aide aux joueurs de la LHJMQ créé en 2009.

« La santé mentale de nos joueurs est importante. Ces jeunes hommes âgés entre 15 à 21 ans sont dans la transition de l’adolescence à jeune adulte, qui représente une période plus vulnérable de leur vie. Il est donc important de leur donner des outils pour les aider et de rester vigilants à tout changement de comportement, » mentionne Natacha Llorens, directrice des services aux joueurs. « Nous tenons sincèrement à remercier l’ACSM pour sa collaboration et son soutien au cours des dernières années. Leur aide nous a été particulièrement bénéfique depuis le début de la pandémie, qui nous a apportés son lot de défis additionnels en santé mentale. »

« L’ACSM – Division du Québec tient à souligner l’engagement constant de la LHJMQ pour le bien-être de ses joueurs. Les jeunes et les équipes sportives ont été particulièrement touchés par les impacts de la crise sanitaire. Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec la Ligue dans cadre du programme Parlons-en. » souligne Geneviève Fecteau, directrice générale.

À propos de l’Association canadienne pour la santé mentale :

L’ACSM fait la promotion de la santé mentale pour tous et soutient le rétablissement des personnes vivant avec une maladie mentale. Membre d’un réseau pancanadien, l’ACSM Québec constitue une voix forte pour la cause de la santé mentale et vise un changement social significatif à l’échelle de la population.