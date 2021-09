La LHJMQ s’associe avec Cégep virtuel pour bonifier l’accompagnement de ses joueurs vers la réussite scolaire

La conciliation sport-études pour les étudiants-athlètes constitue pour plusieurs un défi de taille. Arrimer cours, entrainements, matchs et tournois représente un exercice en soi et les conflits d’horaires sont chose fréquente. Afin de bonifier les services offerts aux joueurs dans le cadre de son programme scolaire, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a choisi de s’associer à Cégep virtuel, un regroupement de 10 cégeps de région qui offre des cours collégiaux en classes virtuelles synchrones.

Cette nouvelle option d’études s’ajoutera à celles déjà en place pour les joueurs au collégial afin de faciliter la conciliation sport-études et favoriser la réussite scolaire. Ainsi, les étudiants-athlètes auront accès à des cours qui pourront s’intégrer à leurs horaires et recevront une formation avec un enseignant, comme s’ils étaient en classe.

Cégep virtuel est offert à tous les étudiants du réseau collégial qui ont besoin d’alternatives pour suivre certains cours et compléter leur cheminement collégial. Que ce soit pour suivre le cours manquant pour décrocher son diplôme, rattraper un retard de formation alors que les cours recherchés ne sont pas offerts à la session désirée, ou encore régler un conflit d’horaire en lien avec le travail ou les entrainements sportifs, Cégep virtuel permet de palier à plusieurs situations qui peuvent représenter un risque pour la persévérance et la réussite scolaire.

La LHJMQ offre un encadrement personnalisé et de qualité à ses joueurs étudiants. La conciliation du hockey et des études collégiales a été rendue possible grâce à l’Alliance Sport-Études et Cégep à distance, des partenaires de longue date qui offrent également du soutien et des services aux hockeyeurs de la LHJMQ. Le Cégep virtuel se joindra à ce groupe afin d’offrir des services complémentaires pour que chaque joueur au collégial puisse avoir des options d’études qui lui conviennent et qui favorisent sa réussite scolaire.

Avec un taux de réussite de près de 90 %, Cégep virtuel a confirmé la pertinence de son modèle. D’ailleurs, si au départ l’offre de Cégep virtuel était exclusivement réservée à la clientèle des cégeps partenaires, celle-ci est désormais accessible aux étudiants de l’ensemble du réseau collégial du Québec afin de répondre à la demande en besoins alternatifs de formations. À ce jour, près de 5700 étudiants ont bénéficié des cours de Cégep virtuel.

Citations

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Cégep virtuel et d’avoir une autre option d’études à offrir à nos joueurs au collégial. Tous les joueurs de la LHJMQ sont aussi des étudiants, c’est pourquoi ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes tant sur la glace que dans leurs études. Le double projet hockey et études est une priorité pour la LHJMQ et notre association avec Cégep virtuel permettra à nos joueurs au collégial de bénéficier d’une nouvelle offre de formation de qualité pour continuer à répondre à leurs besoins. » – Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec

« Cégep virtuel est heureux de s’associer avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de contribuer à encourager la réussite scolaire chez les étudiants-athlètes. Ce partenariat démontre aussi tout le potentiel des classes virtuelles synchrone aux étudiants ayant besoin davantage de flexibilité pour poursuivre leurs cursus au collégial » – Josée Leblanc, directrice, Cégep virtuel

À propos de Cégep virtuel

Né en 2016, Cégep virtuel est un partenariat entre dix cégeps de région, dont de petits centres d’études. Ils ont uni leurs efforts pour permettre à leurs étudiants d’accéder à une offre de cours alternative substantielle. Visant la réussite des étudiants et souhaitant s’appuyer sur l’expertise de leurs enseignants, Cégep virtuel a opté pour un modèle reposant sur la classe virtuelle synchrone.

Cégep virtuel a pour mission de favoriser la réussite, la persévérance et la diplomation des étudiants du collégial par une offre de cours alternative concertée en classe virtuelle.

Les cégeps partenaires :

— Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

— Cégep de Baie-Comeau

— Cégep Beauce-Appalaches

— Cégep de la Gaspésie et des Îles

— Cégep de La Pocatière

— Cégep de Matane

— Cégep de Rimouski

— Cégep de Rivière-du-Loup

— Cégep de Shawinigan

— Cégep de Thetford

Pour plus d’informations : cegepvirtuel.ca