La LHJMQ retirera le numéro 4 de Guy Lafleur

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé aujourd’hui que le numéro 4 porté par Guy Lafleur sera retiré partout à travers le circuit à partir du début de la saison 2021-2022. La LHJMQ, en collaboration avec les Remparts de Québec, tiendra une cérémonie pour souligner la contribution de Lafleur au hockey junior lors de la prochaine saison qui marque le 25e anniversaire de l’équipe.

Lafleur, qui a été élu le meilleur joueur de l’histoire de la ligue par un panel d’experts lors des célébrations du 50e anniversaire de la LHJMQ, a joué pendant deux saisons avec les Remparts de Québec de 1969 à 1971. Originaire de Thurso, il a amassé par moins de 379 points (233 buts et 146 mentions d’aide) en 118 parties de saison régulière. Il a été partie intégrante de l’édition des Remparts qui a soulevé la Coupe Memorial de 1971, le premier de 13 championnats canadiens pour la LHJMQ.

Sélectionné au tout premier rang de l’encan amateur de la LNH en 1971, Lafleur a évolué pendant 1 126 parties dans la LNH avec les Canadiens de Montréal, les Rangers de New York ainsi que les Nordiques de Québec. Au cours de cette carrière de 17 saisons, il a remporté cinq Coupes Stanley, trois Trophées Art Ross, deux Trophées Hart, trois Trophées Lester B. Pearson ainsi qu’un Trophée Conn Smythe. Il a été accueilli au Temple de la Renommée du hockey en 1988 et au Temple de la Renommée du sport canadien en 1996. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a également intronisé « Flower » dans son Temple de la Renommée en 1997.

« Même après avoir pris sa retraite du hockey professionnel, Lafleur a continué d’être un ambassadeur hors pair pour la LHJMQ », a partagé le Commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau. « Son héritage et sa contribution à l’essor de notre ligue font consensus et le retrait de son numéro quatre rend hommage à sa carrière extraordinaire et à ses accomplissements ».

Le numéro 4 devient ainsi le second numéro retiré par la LHJMQ après le 87 de Sidney Crosby en septembre 2019.